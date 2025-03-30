Трамп и Путин снова поговорят: когда запланирован звонок

Президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News.

Трамп позвонит Путину. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, Трамп планирует обсудить с Путиным войну в Украине.

В общении с NBC News президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.

Трамп добавил, что "если Путин сделает правильные вещи", его злость может рассеяться.

По словам Дональда Трампа, если РФ откажется договариваться о прекращении войны в Украине, США введут санкции против российской нефти. "Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если я решу, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так — но если я решу, что виновата Россия, я введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, предварительный разговор Трамп и Путин провели 18 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".