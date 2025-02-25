Трамп и Путин создают кондоминиум, чтобы управлять Украиной: детали

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Ткачик Олеся
Помощь Украине является лишь вспомогательной частью повестки европейских политиков, главным отныне является их самоспасение от российско-американской угрозы, считает политолог Владимир Горбач.
Владимир Путин
По его словам, визит и личная встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом очень напоминают его визиты и личные встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Цель, говорит эксперт, очень проста, на личном уровне почувствовать, чем на самом деле дышит твой визави и чего от него надо ждать.
По его мнению, ЕС и Франции уже понимают, что пакт Трампа с Путиным не просто реалистичен, а уже почти неотвратим. Визит британского премьера Кира Стармера этот пакт также не подвесит.
По его словам, помимо совместных бизнес-проектов с Путиным Трамп хочет иметь с ним и общую организационную модель: разделяй и властвуй. Автократия внутри США и империализм на интернациональной арене.
Поэтому, убежден он, Макрон со Стармером отчаянно стремятся запрыгнуть в последний вагон этого поезда, чтобы хотя бы наблюдать куда поезд едет. По убеждению политолога, чтобы в игре они предлагают свой вклад: европейские миротворцы в Украине (присутствие на земле и в море), но не в противодействии, а в партнерстве с США (прикрытие этих сил с воздуха).
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал кампанию по отбеливанию Путина, чтобы вернуть его в международную политику.
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