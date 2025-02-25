Трамп и Путин создают кондоминиум, чтобы управлять Украиной: детали

Помощь Украине является лишь вспомогательной частью повестки европейских политиков, главным отныне является их самоспасение от российско-американской угрозы, считает политолог Владимир Горбач.

Владимир Путин

По его словам, визит и личная встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом очень напоминают его визиты и личные встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Цель, говорит эксперт, очень проста, на личном уровне почувствовать, чем на самом деле дышит твой визави и чего от него надо ждать.

"И здесь выводы, к сожалению, грустны и для Украины, и для Франции, и для Европы в целом. Это уже поняли все", – отмечает Горбач.

По его мнению, ЕС и Франции уже понимают, что пакт Трампа с Путиным не просто реалистичен, а уже почти неотвратим. Визит британского премьера Кира Стармера этот пакт также не подвесит.

"Нет в мире такой силы (даже Китай, и особенно Китай) которая бы остановила безумное стремление Трампа и технофашистов иметь общий бизнес с Путиным", — подчеркнул Горбач.

По его словам, помимо совместных бизнес-проектов с Путиным Трамп хочет иметь с ним и общую организационную модель: разделяй и властвуй. Автократия внутри США и империализм на интернациональной арене.

"Что касается плана урегулирования "украинского вопроса", то мне уже очевидно, что речь идет о российско-американском кондоминиуме (совместном управлении) для разработки украинских ресурсов. Украина рассматривается прежде всего как ресурс, не как союзник, партнер, жертва агрессии, не как демократическая нация, а просто территория, где есть ресурсы для совместной с россиянами разработки. И это, так сказать, пилотный проект, за которым последуют другие европейские и неевропейские страны", – подчеркнул Горбач.

Поэтому, убежден он, Макрон со Стармером отчаянно стремятся запрыгнуть в последний вагон этого поезда, чтобы хотя бы наблюдать куда поезд едет. По убеждению политолога, чтобы в игре они предлагают свой вклад: европейские миротворцы в Украине (присутствие на земле и в море), но не в противодействии, а в партнерстве с США (прикрытие этих сил с воздуха).

"И, похоже, Трамп на это согласился. И даже анонсировал согласие Путина, которому важно, чтобы кондоминиум расширялся, чем больше участников – тем больше партнеров РФии, и тем сильнее легитимация действий. А участники этого кондоминиума будут называть себя государствами-гарантами стойкого и долговечного "мира", – добавил Горбач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал кампанию по отбеливанию Путина, чтобы вернуть его в международную политику.



