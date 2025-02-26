Трамп и Путин точно заключат соглашение: что произойдет после этого

Когда-то Дональд Трамп открыто признавал Россию агрессором, однако теперь его заявления по поводу войны в Украине вызывают противоречивые реакции. Это свидетельствует о прагматичном подходе американского лидера, руководимого холодным расчетом, отметил в эфире 24 канала общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

Дональд Трамп

При этом он убежден, что Трамп вряд ли будет долго сотрудничать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Я убежден, что Трамп с Путиным заключат какие-то договоренности, соглашения. О том, чтобы США, возможно, не стали богаче, но оторвали Россию от Китая и перевели ее в зависимость от Штатов, каких-либо поставок или поставляемого в США. Затем Трамп найдет какой-то повод и "ударит" Путина со всей –.

По его словам, в американском обществе преобладает негативное отношение к Путину. Трамп же, по всей вероятности, не планирует завершать свою политическую карьеру после этого президентского срока. Его цель – закрепить доминирование Республиканской партии и собственного политического клана на десятилетие вперед, поэтому он не гнушается никакими союзами, если они помогают достичь этой цели.

Кроме того, Мурзагулов напомнил, что еще до прихода к власти в 2017 году Трамп имел финансовые связи с российскими олигархами, купившими его недвижимость в Нью-Йорке на сумму более 100 миллионов долларов. Эти средства сыграли немаловажную роль в финансировании его избирательной кампании.

"Он все это вытащил из Путина, получил хорошие средства в поддержку избирательной кампании. Там были российские олигархи, которые финансировали Трампа из-за каких-то ассоциаций американских оружейников", — подчеркнул эксперт.

Однако когда Трамп стал президентом, его политика в отношении России не была однозначной. В 2017 году после дипломатического скандала Вашингтон выслал ряд российских дипломатов, а Кремль ответил зеркальными мерами. Впоследствии Трамп ввел первый пакет санкций, больно ударивших по российской экономике, в частности ограничив поставки электроники двойного назначения.

В 2019 году США ввели новые, еще более жесткие санкции, которые в МИД России назвали "драконовскими". Они значительно усложнили военную модернизацию Москвы, что ограничило возможности Путина по наращиванию вооружений.

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