Трамп и Путин встретились на Аляске: как это было (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор встретились в Анкоридже, Аляска, чтобы провести переговоры, главной темой которых станет война в Украине.

Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Лидеры поздоровались на красной дорожке в аэропорту, пожали руки. Пожав друг другу руки, они ненадолго остановились, позируя для фотографов (журналисты выкрикивали им вопросы, но они не стали отвечать). После этого Путин сел в Кадиллак Трампа — хотя из Москвы для него привезли "Аурус". Лидеры двух стран направились к месту переговоров в одной машине.

Это первый визит Путина в США за последнее десятилетие — в последний раз он находился в Нью-Йорке в 2015 году на Генассамблее ООН. Встреча на Аляске стала первым личным разговором лидеров РФ и США с 2021 года, когда Путин общался с тогдашним президентом Джо Байденом в Женеве.

Последние переговоры тет-а-тет между Путиным и Трампом состоялись в 2018 году в Хельсинки, а в следующем году они встречались в составе делегаций на саммите G20 в Японии. После возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года они уже по меньшей мере шесть раз общались по телефону.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп вылетел: борт американского президента поднялся в небо с авиабазы Эндрюс и взял курс на Аляску, где состоится встреча с Владимиром Путиным.

"Трамп прибудет на Аляску первым и лично будет встречать президента Путина" — губернатор штата.

Также "Комментарии" писали о том, что президент США лично поздравит российского коллегу по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон, для него расстелит красную дорожку, сообщает NBC. Трамп проявит высшее уважение и примет Путина со всеми почестями, уточнил телеканал со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.

