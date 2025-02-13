Трамп и Путин заключили свой пакт: кремлевский диктатор получит не только Украину

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Ткачик Олеся
Суровая действительность текущих событий на фронтах состоит в том, что любые договоренности американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным возможны только на условиях Путина, отметил политолог Вадим Горбач.
Владимир Путин
По его словам, эти условия всем известны – это так называемый Стамбульский документ плюс Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области (в административных пределах) включены в российскую конституцию. Это ограничение международно-правовой субъектности Украины (запрет вступать в военно-политические союзы или объединения), "денацификация" (восстановление господствующих статусов русского языка, культуры, церкви и пророссийских политических элит в Украине), "демилитаризация" (ограничение количества войск и фактическое разоружение).
Политолог считает, что от этих условий россияне не откажутся даже из-за усиления санкций или экономического давления, это будет возможно только после их военно-политического поражения.
То есть, говорит Горбач, Трамп предлагает Путину сделку, где уступает территорию, население, международно-правовую субъектность Украины, оставляя нам пустую оболочку государственности типа Беларуси, в обмен на общую игру против Пекина.
При этом Трамп и Маск приступили к жесткому демонтажу НАТО, чтобы расчистить пространство для новой системы коллективной безопасности в Европе уже при участии РФ. Именно этого добивался Кремль в своих ультиматумах США и НАТО 15 декабря 2021 года о "безраздельной безопасности", добавил эксперт.
Успех сопротивления будет зависеть от двух вещей: европейского единства и украинской неуступчивости, подытожил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда станет ясно, был ли первый раунд переговоров между Трампом, Путиным и Зеленским успешным.
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