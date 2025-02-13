Трамп и Путин заключили свой пакт: кремлевский диктатор получит не только Украину

Суровая действительность текущих событий на фронтах состоит в том, что любые договоренности американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным возможны только на условиях Путина, отметил политолог Вадим Горбач.

Владимир Путин

По его словам, эти условия всем известны – это так называемый Стамбульский документ плюс Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области (в административных пределах) включены в российскую конституцию. Это ограничение международно-правовой субъектности Украины (запрет вступать в военно-политические союзы или объединения), "денацификация" (восстановление господствующих статусов русского языка, культуры, церкви и пророссийских политических элит в Украине), "демилитаризация" (ограничение количества войск и фактическое разоружение).

Политолог считает, что от этих условий россияне не откажутся даже из-за усиления санкций или экономического давления, это будет возможно только после их военно-политического поражения.

"Сам Трамп и подчиненные ему исполнители не просто не верят в реалистичность победы над РФ, они в этом напрямую не заинтересованы. Их логика проста и примитивна как сам Трамп: для того чтобы выиграть глобальную конкуренцию с Китаем, от него надо оторвать Россию и перетащить на свою сторону. Поэтому Трамп и долдонит постоянно о его хороших отношениях с Путиным", – отметил политолог.

То есть, говорит Горбач, Трамп предлагает Путину сделку, где уступает территорию, население, международно-правовую субъектность Украины, оставляя нам пустую оболочку государственности типа Беларуси, в обмен на общую игру против Пекина.

При этом Трамп и Маск приступили к жесткому демонтажу НАТО, чтобы расчистить пространство для новой системы коллективной безопасности в Европе уже при участии РФ. Именно этого добивался Кремль в своих ультиматумах США и НАТО 15 декабря 2021 года о "безраздельной безопасности", добавил эксперт.

"Поэтому проект нового пакта Путина – Трампа направлен не только против Украины, но и против объединенной Европы как таковой. И они, европейцы, это тоже понимают и будут сопротивляться этому плану", — отметил Горбач.

Успех сопротивления будет зависеть от двух вещей: европейского единства и украинской неуступчивости, подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда станет ясно, был ли первый раунд переговоров между Трампом, Путиным и Зеленским успешным.



