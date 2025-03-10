Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин предположительно встретятся в апреле в Китае, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Трамп и Си запланировали встречу. Фото из открытых источников

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку по возвращении в Белый дом американский лидер сосредоточился на достижении соглашения с Пекином.

Издание отмечает, что президенты двух стран хотели бы визит другой стороны, чтобы представить это как дипломатический триумф. Но, пишет издание, первоначальные дискуссии были вокруг визита Трампа в Китай.

Пока неизвестно, насколько далеко продвинулись дискуссии о поездке Трампа в Китай.

Китайский источник сообщил, что официальным лицам Пекина сейчас труднее общаться со своими коллегами в Вашингтоне, чем в администрации Байдена, поскольку Вашингтон претерпевает кардинальные перемены.

WSJ также пишет о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина. По данным издания, встреча может состояться в июне в США.

Пекин надеется, что эти планы проложат путь для начала официальных торговых переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.