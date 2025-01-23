Трамп и Си договорятся за спиной Путина: стоит ли беспокоиться Украине

Глава Китая Си Цзиньпин может использовать свое влияние на кремлевского диктатора Владимира Путина в урегулировании войны между Россией и Украиной как рычаг во время переговоров с Дональдом Трампом по разделу экономических сфер влияния между США и Китаем, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил политолог Вячеслав Лихачев.

Дональд Трамп

По его словам, безусловно, общие интересы между США и Китаем есть. Эксперт убежден, что Китай находится в выгодной позиции, ведь Трамп нуждается в поддержке Си Цзиньпина для давления на Путина с целью заключения мирного соглашения.

Именно поэтому, говорит политолог, китайский лидер может использовать этот интерес для получения определенных выгод для себя. Если Си Цзиньпин согласится помочь президенту США, это станет свидетельством конструктивной позиции Пекина, способной повлиять на потенциальное развитие торговой войны между двумя странами, подчеркнул Лихачев.

Политолог отметил, что Дональд Трамп рассматривает Китай как конкурента, однако не исключает возможности договоренностей по распределению экономических сфер влияния.

"Си Цзиньпин может использовать факт возможного влияния на Путина в дальнейших переговорах с Трампом. Дональд Трамп готов к налаживанию стратегического конструктивного сотрудничества с Китаем. Хотя он и считает Китай конкурентом, в его картине мирового порядка возможно разделение на геополитическую и геоэкономическую карты мира на зоны влияния Трамп убежден, что об этом с Китаем можно договориться", — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, ключевым фактором в будущих переговорах по урегулированию войны является то, воспринимать ли Дональд Трамп Украину как полноценного участника этих переговоров, или судьбу Украины будут определять в треугольнике с Путиным и Си Цзиньпином.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поставил ультиматум Путину.



