Трамп и Виткофф уже рассматривают экономическое сотрудничество с РФ

Белый дом положительно оценил визит специального посланника Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа к президенту России Владимиру Путину.

Трамп и Виткофф (фото из открытых источников)

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов.

По ее словам, в рамках визита Виткоффа в Россию состоялся "продуктивный разговор".

"У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала нам нужно добиться прекращения огня (в Украине – ред.). И президент (Трамп – ред.) и Виткофф ясно дали это понять россиянам", — отметила Левитт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на слова Виткоффа о сдаче территорий. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, который предложил включить вопросы так называемых "пяти территорий" в потенциальное мирное соглашение с Россией.

В частности, глава Украины подчеркнул, что подобные инициативы не входят в компетенцию спецпосланника. Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может содержать пункты о признании временно оккупированных территорий частью РФ.

"Для нас это красные линии – признавать любые временно оккупированные территории российскими. Эти представители обсуждают вопросы вне своей компетенции", — подчеркнул президент на пресс-конференции в Одессе.

Зеленский отметил, что украинские территории принадлежат исключительно Украине, ведь это основа государственного суверенитета. И только украинский народ имеет право решать вопросы, касающиеся национальной территориальной целостности.



