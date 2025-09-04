Президент США Дональд Трамп продолжает играть с искусственным интеллектом. Ночью Трамп в своей соцсети Truth Social запостил несколько шутливых видео. Среди них — видео с Горой Рашмор, на которой высечены головы 4-х выдающихся президентов США: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. Трамп скромно добавил лицо к выдающимся предшественникам.

Трамп играет в ИИ: о чем мечтает президент США

В недавнем интервью Daily Caller Трампа спросили о возможности чествования добавлением его изображения к Горе Рашмор. Тогда президент США отклонил это предложение.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что член Палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект о размещении лица Дональда Трампа на горе Рашмор — мемориале, где высечены главы четырех президентов, внесшие наибольший вклад в развитие США.

Об этом она заявила в соцсети Х. "Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать достигать, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике. Начнем резьбу!" – заявила Луна.

Отметим, что она стала первой женщиной мексиканского происхождения, избранной в Конгресс от Флориды. Впервые такое обновление на мемориале предложил бывший руководитель предвыборной кампании Трампа и спорный эксперт-консерватор Кори Левандовски, передает New York Post. "Какой-то действительно умный конгрессмен должен пойти и сказать: "Лицо Дональда Трампа на горе Рашмор"", — заявлял он.