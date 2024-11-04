Трамп или Гаррис: кого поддерживают американцы в преддверии выборов

На президентских выборах в США шансы на победу Дональда Трампа составляют 53%, в то время как Камала Гаррис имеет 47% возможности победить. Такую статистику обнародовало ABC News, ссылаясь на прогнозирующую модель "Проект 538", основанную на анализе социологических, экономических и демографических данных, а также на оценке надежности социологических опросов.

Выборы в США (фото из открытых источников)

Согласно последним данным, Трамп, вероятно, одержит победу в 53 из 100 возможных случаев, тогда как Гаррис имеет 47 случаев из 100. Вероятность победы другого кандидата очень низка.

Издание также отметило, что в последние дни перед выборами ведущие социологические компании США представили финальные опросы, но они не дают четкого понимания, кому американцы предпочтут. Это связано с тем, что избирательные настроения по-прежнему остаются нестабильными в семи ключевых штатах, что может повлиять на окончательный результат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто из кандидатов в президенты США может подарить Путину победу. В преддверии выборов президента США многие рассуждения о том, как поведут себя Камала Гаррис и Дональд Трамп по отношению к Украине, сохранят, усилят или отменят поддержку Украины в войне с РФ. При этом глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что новый президент США, вне зависимости от того, как будет его фамилия, не сможет "подарить" российскому диктатору Владимиру Путину победу над Украиной в войне. Свое мнение глава президентской канцелярии выразил в интервью с телеведущей "11" Натальей Мосейчук.

Глава ОП вспомнил недавний визит Владимира Зеленского в США. Андрей Ермак уверяет, что этот визит показался очень успешным, потому что президенту удалось представить план победы Украины двум кандидатам в президенты.