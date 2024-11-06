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Трамп имеет список мести: кто в него попал

В список мести Дональда Трампа попали политики, судьи и бизнесмены, в частности Барак Обама, Джо Байден, Марк Цукерберг, Летиция Джеймс и другие.

сегодня, 16:07
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Slava Kot

Лидер республиканцев Дональд Трамп на протяжении нескольких последних лет свои речи и сообщения в социальных сетях наполнял мстительными призывами, в частности, к судебному преследованию, депортации, заключения и даже казни оппонентов, журналистов и других критиков. После победы на выборах в США Трамп сможет реально начать реализовывать свои планы. Издание Politico составило список мести Дональда Трампа.

Трамп имеет список мести: кто в него попал

Дональд Трамп имеет список мести

Несмотря на то, что многие сторонники Трампа отвергли идеи существования списка мести и рассматривают его заявления как предвыборную риторику, другие, в частности ближайшие советники республиканца, считают, что решение Верховного суда, предоставляющее президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности позволит Трампу обойти нормы, чтобы реализовать свое желание мести.

Например, Трамп называл президента США Джо Байдена коррумпированным и призвал его арестовать за госпредательство. Также к ответственности лидер республиканцев призвал привлечь вице-президента Камалу Харрис, которая, по мнению Трампа, позволила "вторгнуться" мигрантам в США.

Не избежали обвинений и те, кто связан с судебными процессами против Трампа. Например, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и судья Артур Энгорон, работающие над делами, связанными с бизнесом Трампа.

Список мести Дональда Трампа по версии Politico:

  • – Президент Джо Байден
  • – Вице-президент Камала Харрис
  • – Бывший президент Барак Обама
  • – Кандидат в президенты Хиллари Клинтон
  • – Бывшая спикер Нэнси Пелоси
  • – Основатель Facebook Марк Цукерберг
  • – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс
  • – Манхэттенский судья Артур Энгорон
  • – Бывшая конгрессменка Лиз Чейни
  • – Специальный прокурор Джек Смит
  • – Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг
  • – Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли
  • – Бывший директор ФБР Джеймс Коми
  • – Хантер Байден и остальная семья Байденов
  • – Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн
  • – Члены спецкомиссии 6 января
  • – Репортеры и редакторы

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на победу Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что следует ожидать Украину от президентства Трампа.



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Источник: https://www.politico.com/news/2024/11/06/trump-retribution-enemy-list-00187725
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