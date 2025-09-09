Трамп решил использовать убийство украинки в США для собственных целей

Рубрики
Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство в США 23-летней украинки Ирины Заруцкой и обвинил в этом Демократическую партию. В результате Трамп призвал голосовать за республиканца в Северной Каролине и обещал, что только его партия сможет не допустить таких инцидентов.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп прокомментировал убийство Ирины Заруцкой в США, в котором подозревается 34-летний Декарлос Браун-младший.
Президент США назвал нападающего "известным рецидивистом", которого неоднократно арестовывали и отпускали 14 раз. Трамп обвинил демократов, в частности бывшего губернатора Роя Купера, указав, что кровь украинки теперь на их руках и призвал голосовать за республиканцев, чтобы не допустить подобных случаев.
22 августа в городе Шарлотт в вагоне электрички была смертельно ранена ножом украинка Ирина Заруцкая. 5 сентября в СМИ появилось видео с места происшествия. По подозрению в нападении задержан 34-летний Декарлос Браун-младший. Мотивы преступления пока неизвестны.
