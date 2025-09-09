logo

Трамп решил использовать убийство украинки в США для собственных целей
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп решил использовать убийство украинки в США для собственных целей

Трамп призвал голосовать за республиканцев после убийства украинки Ирины Заруцкой в США.

9 сентября 2025, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство в США 23-летней украинки Ирины Заруцкой и обвинил в этом Демократическую партию. В результате Трамп призвал голосовать за республиканца в Северной Каролине и обещал, что только его партия сможет не допустить таких инцидентов.

Трамп решил использовать убийство украинки в США для собственных целей

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп прокомментировал убийство Ирины Заруцкой в США, в котором подозревается 34-летний Декарлос Браун-младший.

"Я видел ужасное видео о молодой, красивой украинской беженке, которая приехала в Америку, убегая от жестокой войны в Украине, и невинно ехала в метро в Шарлотте, Северная Каролина, где ее жестоко атаковал психически неуравновешенный сумасшедший", — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Президент США назвал нападающего "известным рецидивистом", которого неоднократно арестовывали и отпускали 14 раз. Трамп обвинил демократов, в частности бывшего губернатора Роя Купера, указав, что кровь украинки теперь на их руках и призвал голосовать за республиканцев, чтобы не допустить подобных случаев.

"Северной Каролине и каждому штату нужен ЗАКОН И ПОРЯДОК, и только республиканцы смогут этого добиться! И, кстати, где возмущение со стороны основных медиа по поводу этой страшной трагедии? ГОЛОСУЙТЕ ЗА МАЙКЛА ВОТЛИ В СЕНАТ США — ОН НЕ ДАСТЬ ТАКОМУ СЛУЧИТСЯ СНОВА!", — написал Трамп.

22 августа в городе Шарлотт в вагоне электрички была смертельно ранена ножом украинка Ирина Заруцкая. 5 сентября в СМИ появилось видео с места происшествия. По подозрению в нападении задержан 34-летний Декарлос Браун-младший. Мотивы преступления пока неизвестны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск неожиданно отреагировал на убийство украинки в США.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Трампа на убийство украинки Ирины Заруцкой.



