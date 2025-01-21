Трамп использует хайп: что может стать инструментом взяточничества

За два дня до инаугурации Дональд Трамп выпустил мемкоин, который накануне попал в 20 крупнейших криптовалют. В сутки рыночная капитализация монеты составляла 68 млрд долларов.

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Киев24" объяснил действия Трампа. По его словам, мемкоин Трампа – это просто хайп и сувенир, который может стать инструментом взяточничества.

"Он (Трамп, — ред.) использует хайп, у него нет никаких моральных предохранителей, он видит, что хайп есть, ну почему бы не использовать", — отметил Фурса.

Он предположил, что, вероятно, в начале они что-то смогли продать и заработать. Однако инвестбанкир указал на одну деталь – это может стать в будущем инструментом взяточничества.

“Теоретически, в будущем это, условно говоря, идеальный инструмент для взяточничества. Потому что 80% криптовалют лежит в двух компаниях, принадлежащих Трампу. И если что в будущем ты говоришь, ну если вы верите в Америку, купите Трампкоин, а деньги напрямую идут ему. Это мемы, это хайп, это сувенирчик – хотите себе сувенирчик за много денег – вот держите такой”, – объяснил Фурса.

Он назвал такую возможность идеальной схемой.

Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", шокировал мир некоторыми решениями. Прекращение оказания помощи на 90 дней взволновало украинцев.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, чем грозит прекращение США предоставления Украине военной помощи. По его словам, это плохой сценарий, ведь европейские страны не смогут полностью заменить американскую поддержку.



