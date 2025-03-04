Трамп испортил планы ВСУ и ослабил переговорную позицию: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп поставил на паузу предоставление военной помощи Украине, выделенной еще Байденом. Как говорит политолог Роман Пономаренко, речь идет о вооружении на сумму 1,25 миллиарда. долларов, которые должны поступать в Украину в течение шести месяцев 2025 года. Где-то треть от этого объема Украина уже получила, другое заморожено. Ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии, "Хаймарсмов" и дальнобойные ракеты.
Дональд Трамп
При этом эксперт утверждает, что прекращение военной помощи США прямо сейчас никак не отразится на положении на фронте.
Он напомнил, что ВСУ находятся в обороне против количественно превосходящего противника, поэтому каждый день тратят значительное количество боеприпасов на предупреждение и отражение атак врага. Чем больше вражеских штурмов, тем больше расходы боеприпасов и тем быстрее иссякают запасы. Есть и другие факторы – удары противника по складам, ненадлежащее хранение, приводящее к порче, логистические проблемы и т.д.
К примеру, говорит Пономаренко, оптимистичная новость, что Британия выделяет Украине 2 млрд. долларов на закупку 5000 ракет ПВО, играет совсем другими красками, когда узнаем, что эти ракеты физически не существуют — их еще только должны сделать на заводе в Белфасте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".
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