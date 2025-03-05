Трамп из-за войны в Украине внезапно обратился к "Покахонтас"

Дональд Трамп выступил перед Конгрессом США, где во время речи о прекращении войны в Украине подверг критике демократов, которые якобы хотели бы, чтобы военный конфликт продолжался годами. В этот момент Трамп "выделил" сенаторку Элизабет Уоррен, которую из-за ее происхождения пренебрежительно называл "Покахонтас".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп рассказал, что очень много работает, чтобы закончить войну в Украине, а США, по его словам, предоставили сотни миллиардов помощи Киеву.

"Я постоянно работаю, чтобы положить конец дикому конфликту в Украине. Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца. Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов в поддержку обороны Украины", — сказал Трамп.

Президент посмотрел на демократов и продолжил свою речь вопросом, хотят ли они продлить конфликт еще на пять лет. По словам Трампа, "конечно, вы бы этого хотели" и дальше президент США неожиданно добавил: "даже "Покахонтас" говорит "да"".

Под "Покахонтас" Трамп имел в виду сенаторку из Демократической партии Элизабет Уоррен, которая в одном из интервью рассказала об высмеивании, ведь частично имела индейское происхождение от чероки и делаверов. Позже эти слова использовал Дональд Трамп, который на своих предвыборных митингах, из-за происхождения Уоррен, пренебрежительно называл ее именем индейской принцессы племени повхатанов "Покахонтас".

В 2018 году Трамп предложил пожертвовать 1 миллион долларов любой благотворительной организации, если Элизабет Уоррен пройдет тест ДНК и докажет, что у нее действительно были индейские предки. Однако когда она Уоррен это доказала, президент назвал тест сфальсифицированным. Деньги Трамп так и не заплатил по сей день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявили о "трагическом решении" Трампа для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Канада ответила США, а Трамп набросился с новыми угрозами на Трюдо.