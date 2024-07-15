Кандидат на пост президента США Дональд Трамп определился с новым вице-президентом. В случае его победы на выборах осенью 2024 года, этот пост может занять сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс и Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает CNN, кандидатуру Венса Трампа активно рекомендовал его сын, Дональд Трамп-младший. Выбор был сделан "в последнюю минуту" во время ужина в Мар-а-Лаго.

Трамп-младший отметил, что Вэнс "искренне верит в намерения" Трампа-старшего.

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс, сенатор от Огайо, принял популистскую программу Дональда Трампа после лет критики в его адрес, что помогло ему получить значительную поддержку внутри Республиканской партии. Поддержка Трампа была ключевой в попадании Венса в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, но спустя шесть лет Трамп публично унизил Венсу, даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс оказался откровенным поклонником Трампа, часто голосуя в поддержку его инициатив.

Джеймс Дэвид Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в возможность победы над Россией. Он последовательно призвал прекратить финансовую помощь Украине из бюджета США и потребовал от Белого дома признать, что Украина должна уступить часть своих территорий РФ.

Вэнс не просто выступал против помощи Украине, но и активно саботировал этот процесс, пытаясь сорвать принятие пакета помощи на 60 миллиардов долларов в апреле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Times пишет, что Трамп, скорее всего, победит на выборах в США . Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев, пишет The Times.