Трамп изгнал и обозвал журналиста NBC из-за неудобного вопроса (ВИДЕО)

Дональд Трамп на брифинге с президентом Южной Африки буквально изгнал журналиста, который спросил его о самолете, полученном президентом США в качестве подарка от катарцев.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Пентагон объявил, что примет катарский самолет для использования в качестве Air Force One", — спросил корреспондент NBC у Трампа во время встречи с президентом ЮАР в Белом доме.

"О чем вы говорите? Вы знаете, вы должны уйти отсюда", — вышел из себя Трамп.

Также он назвал "придурком" репортера телеканала NBC, а еще – "ужасным репортером" и "недостаточно умным" и предложил "проваливать".

Трамп ответил, что этот самолет передан на баланс американских вооруженных сил. А также обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне . В ходе беседы с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что считает победу России в войне вероятной. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, Трамп даже повторил некоторые нарративы Кремля. В то же время, как подчеркивает издание, ситуация в поле боя демонстрирует совсем другую картину.

"Публичные данные показывают, что с января Россия захватила менее четверти процента (0,15%) территории Украины. Донецкая область, которая подверглась самым ожесточенным боям войны и частично находится под оккупацией уже более десяти лет, до сих пор не полностью контролируется Москвой", – говорится в публикации.

Bloomberg также отмечает, что ситуация на фронте существенно отличается от дипломатических перемен, играющих в пользу Путина.

В то же время старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" отметил, что предположение Путина о возможности быстрого захвата всех четырех регионов Украины или даже в будущем – полностью нереалистично.

