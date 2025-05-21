Трамп изгнал и обозвал журналиста NBC из-за неудобного вопроса (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Дональд Трамп на брифинге с президентом Южной Африки буквально изгнал журналиста, который спросил его о самолете, полученном президентом США в качестве подарка от катарцев.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Также он назвал "придурком" репортера телеканала NBC, а еще – "ужасным репортером" и "недостаточно умным" и предложил "проваливать".
Трамп ответил, что этот самолет передан на баланс американских вооруженных сил. А также обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне . В ходе беседы с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что считает победу России в войне вероятной. Об этом сообщает Bloomberg.По информации источников, Трамп даже повторил некоторые нарративы Кремля. В то же время, как подчеркивает издание, ситуация в поле боя демонстрирует совсем другую картину.
Bloomberg также отмечает, что ситуация на фронте существенно отличается от дипломатических перемен, играющих в пользу Путина.
В то же время старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" отметил, что предположение Путина о возможности быстрого захвата всех четырех регионов Украины или даже в будущем – полностью нереалистично.
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