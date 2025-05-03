Трамп изменил мнение о Путине: что думает о российском диктаторе

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп изменил мнение по поводу российского диктатора Владимира Путина. Если раньше он считал его гениальным лидером, то теперь вассалом Китая. Таким образом Путин "уменьшился" в глазах Трампа.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
The New York Times опубликовало материал, в котором указывает на изменение отношения Трампа к Зеленскому и Путину. Еще в конце февраля отношения между США и Украиной находились на грани дипломатического провала. Скандал в Белом доме 28 февраля стал "катастрофой" и самым низким моментом в отношениях между двумя странами. Однако в начале мая соглашение о полезных ископаемых стало символом заметного сдвига, а украинским переговорщикам удалось договориться об условиях, выгодных обеим сторонам.
Однако не только это повлияло на Трампа. Президент США лично разочаровался в Путине, что стало одним из ключевых изменений. Как пишет NYT, представитель Трампа Стив Виткофф четырежды встречался с российским лидером и даже повторял в публичных заявлениях тезисы российской пропаганды. Однако, несмотря на это, Москва не пошла навстречу. Кремль требовал гораздо большего, чем США, были готовы дать и продолжали атаки на украинские города. Эта ситуация вызвала ярость у Трампа.
Не менее важным фактором стала дипломатическая инициатива со стороны европейских лидеров, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера. Они выступили неформальными посредниками в диалоге между Вашингтоном и Киевом. Ключевая встреча состоялась в Ватикане, где Трамп и Зеленский имели 15-минутный разговор.
Кроме того, Трамп больше не воспринимает Путина как гениального лидера, которым считал его таковым во время первого срока. По мнению окружения президента США, Россия стала зависимой от Китая, а ее экономика слабой и истощенной войной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.
Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп не смог договориться с Путиным. Что не так с российским диктатором.
Новости