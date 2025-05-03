Трамп изменил мнение о Путине: что думает о российском диктаторе

Президент США Дональд Трамп изменил мнение по поводу российского диктатора Владимира Путина. Если раньше он считал его гениальным лидером, то теперь вассалом Китая. Таким образом Путин "уменьшился" в глазах Трампа.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

The New York Times опубликовало материал, в котором указывает на изменение отношения Трампа к Зеленскому и Путину. Еще в конце февраля отношения между США и Украиной находились на грани дипломатического провала. Скандал в Белом доме 28 февраля стал "катастрофой" и самым низким моментом в отношениях между двумя странами. Однако в начале мая соглашение о полезных ископаемых стало символом заметного сдвига, а украинским переговорщикам удалось договориться об условиях, выгодных обеим сторонам.

Однако не только это повлияло на Трампа. Президент США лично разочаровался в Путине, что стало одним из ключевых изменений. Как пишет NYT, представитель Трампа Стив Виткофф четырежды встречался с российским лидером и даже повторял в публичных заявлениях тезисы российской пропаганды. Однако, несмотря на это, Москва не пошла навстречу. Кремль требовал гораздо большего, чем США, были готовы дать и продолжали атаки на украинские города. Эта ситуация вызвала ярость у Трампа.

Не менее важным фактором стала дипломатическая инициатива со стороны европейских лидеров, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера. Они выступили неформальными посредниками в диалоге между Вашингтоном и Киевом. Ключевая встреча состоялась в Ватикане, где Трамп и Зеленский имели 15-минутный разговор.

"Разочарование господина Трампа переместилось с господина Зеленского на господина Путина", — пишет NYT.

Кроме того, Трамп больше не воспринимает Путина как гениального лидера, которым считал его таковым во время первого срока. По мнению окружения президента США, Россия стала зависимой от Китая, а ее экономика слабой и истощенной войной.

"Трамп сейчас в более сильной позиции по отношению к Путину, чем был во время своего первого срока. Путин уменьшился. Теперь он скорее вассал Китая. Его экономика в очень плохом состоянии", — указывает бывший американский посол в Украине Уильям Б. Тейлор-младший.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп не смог договориться с Путиным. Что не так с российским диктатором.