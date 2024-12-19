Трамп изменил свое мнение: теперь вся его формула мира сводится к одному

Сейчас вся формула мира по Украине, представленная Дональдом Трампом, упирается в то, что должна быть третья сила, которая встанет между россиянами и украинцами. И таким образом наступит, если не мир, то перемирие. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Европейцы на это (идею Трампа – ред.) пока никак не отреагировали. В то же время Россия продолжает экономико-финансово-дипломатическое давление на европейцев, пытаясь их либо исключить из этого процесса, либо сделать из них неповоротливую партию примирения, которая за все хорошо, но не хочет никоим образом помогать. Поэтому на данном этапе нужно все же дождаться инаугурации Трампа", – отметил эксперт.

Он отметил, что украинская риторика наконец-то стала адекватно реагировать на сигналы с Запада. Мы должны понимать, что Трамп четко отмечает, что он за прекращение войны. Мы не можем идти против этой риторики. Поэтому мы также отмечаем, что да, мы тоже примиряемся. Но примирение на условиях освобождения территории Украины.

Николай Мельник обратил внимание, что, если посмотреть на происходящее, то однажды мы стали забывать такой тезис, как границы 1991-го года. Мы стали говорить о линии разграничения.

Эксперт прогнозирует, что после инаугурации Украине дадут необходимое оружие для того, чтобы нанести мощное огневое поражение по россиянам. Это нужно для того, чтобы посадить их за стол переговоров.

"Пока же мы имеем следующую ситуацию: Америка готова быть за столом переговоров, Украина – готова. Россия – нет", – констатировал Николай Мельник.

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