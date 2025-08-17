Трамп изменил условия встречи с Зеленским: что испугало президента США

Президент США Дональд Трамп решил изменить формат встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло после того, как несколько европейских лидеров заявили, что отправляются в Вашингтон для поддержки Зеленского.

Зеленский и Трамп в Белом доме. Фото из открытых источников

18 августа состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Ожидается, что главной темой переговоров станет недавняя встреча президента США с российским диктатором Владимиром Путиным и его условия окончания войны в Украине.

Европейские лидеры считают, что Трамп после разговора с Путиным мог изменить свою позицию по отношению к Украине и вызвать новый скандал. Чтобы этого не допустить совместно с Зеленским в Вашингтон, отправятся несколько европейских лидеров. Однако, как пишет BILD, Трамп сначала проведет личную встречу с Зеленским, а затем уже будет совместный рабочий ужин с европейскими представителями.

"Только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе", — сообщает немецкое издание.

Прошлая встреча в Белом доме между Зеленским и Трампом, которая состоялась в феврале этого года, вызвала скандал. Тогда Трамп заявил, что у Зеленского "нет карт", а президент Украины ответил, что он приехал в США "не играть в карты".

Чтобы избежать этого конфликта, европейские лидеры решили поддержать Зеленского на встрече с Трампом, в частности в Вашингтон поедет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

