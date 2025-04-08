Трамп копирует Путина во всем: что решил сделать в свой день рождения

Администрация Трампа планирует 14 июня провести военный парад по улицам Вашингтона, округ Колумбия, чтобы отметить 79-й день рождения президента. Также будет отмечено 250-летие армии. Высокопоставленный чиновник администрации подтвердил планы NewsNation, дочерней сети The Hill, передает портал "Комментарии".

Трамп и Путин

Washington City Paper впервые сообщила о параде, отметив, что он продлится почти 4 мили от Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, до Белого дома.

Представитель армии подтвердил изданию The Hill продолжительность парада и сказал, что "есть планы проведения парада с участием армии", добавив, что еще ничего не подтверждено.

Чиновник отметил, что армия планировала отпраздновать свое 250-летие со "значительным увеличением возможностей по сравнению с тем, что вы видели в предыдущие годы". Планирование началось в прошлом году, и с тех пор событие расширилось, и количество участвующих единиц теперь возросло.

Чиновник также сказал, что местные власти Вашингтона принимают участие в планировании, а инженеры армии и города проводят "разведку маршрута".

"Армия очень рада отпраздновать свое 250-летие со всей страной. Наше намерение состоит в том, чтобы американцы гордились своей армией, а также гордились своей нацией. Пока слишком рано говорить, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом, а также с несколькими государственными учреждениями, чтобы совершить празднование событием национального уровня", — сказал The Hill пресс-секретарь армии полковник Дэйв Батлер.

Президент Трамп во время своего первого срока в 2018 году приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как он посетил Париж и был вдохновлен празднованием Дня взятия Бастилии во Франции.

"Нам придется попытаться преодолеть это", — сказал он президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Но это событие, запланированное на 10 ноября, было отменено из-за того, что чиновники обороны назвали цену в 92 миллиона долларов и не спешили планировать, ссылаясь на неотложные проблемы. Это событие также подверглось жесткой критике как публично, так и частно в администрации.

Демократическая плеть Сената Дик Дурбин (Иллинойс) тогда назвал планы военного парада "фантастической тратой денег, чтобы развлечь президента".

А сенатор Линдси Грэм, решительный сторонник Трампа, предостерег от рассмотрения парада как демонстрации военного могущества в "советском стиле".

Официальные лица Вашингтона также жаловались, что тяжелая военная техника, например танки, повредит дороги города и обойдется в миллионы долларов для общественной безопасности.

Министерство обороны могло бы использовать свой бюджет на обучение для оплаты эстакад и использования транспортных средств из соседних баз, но мероприятие также потребовало бы внешних расходов, таких как оплата секретной службы и полиции, а также аренда и строительство трибун и барьеров.

Сроки планирования также сжаты, учитывая, что до 14 июня, дня рождения Трампа, осталось менее 10 недель.

Напомним, портал "Комментарии" писал , кто приедет на парад мая в Москву.