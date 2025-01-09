Трамп круто изменил обещание по поводу войны в Украине: на Западе узнали подробности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сменил свое предвыборное обещание завершить войну в Украине "за 24 часа" на то, что он остановит войну через несколько месяцев после своей инаугурации. При этом европейские лидеры считают, что такие заявления говорят о том, что администрация Трампа все же не отказалась от того, чтобы поддерживать Украину. В частности, как сообщает Financial Times, два европейских чиновника отметили, что команда Трампа пока не имеет четкого плана по завершению войны. По их словам, США, вероятно, продолжат поддерживать Киев после инаугурации президента 20 января.

Зеленский и Трамп

"Вся команда Трампа помешана силе и тому, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", — сказал один из чиновников журналистам.

Он добавил, что администрация Трампа опасается сравнений потенциального урегулирования конфликта с хаотическим выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

В настоящее время европейские лидеры активно убеждают Трампа и его команду, что военная помощь Украине необходима для усиления позиций Киева на переговорах. Это должно заставить Россию сесть за стол переговоров, считают европейские чиновники.

В декабре 2024 французские представители отметили, что укрепление Украины на поле боя поможет остановить российское наступление. Они подчеркнули, что переговоры будут маловероятными, если Россия продолжит захват новых территорий.

При этом премьер-министр Италии Джорджа Мэлони на прошлой неделе встретилась с Трампом в его резиденции во Флориде. Она выразила уверенность, что новый президент США не откажется от поддержки Украины. Тогда Мэлони подчеркнула, что Трамп может стать тем, кто найдет решение для мира, но это не значит, что он покинет Украину.

В то же время бывший кремлевский чиновник отметил, что главной целью Владимира Путина остается заключение соглашений, гарантирующих, что Украина никогда не вступит в НАТО, а Альянс сократит свое присутствие на востоке. По его словам, Путин хочет изменить международный порядок так, чтобы России не угрожали.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Келлог говорит о завершении войны в течение ста дней после инаугурации Трампа.



