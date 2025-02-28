Трамп лично потребовал, чтобы Зеленский уехал: СМИ рассказывают первые подробности

Сразу после напряженного обмена репликами между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома собрал своих ключевых советников для дальнейшего обсуждения в Овальном кабинете.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп провел консультации с вице-президентом Венсом, государственным секретарем США, министром финансов Бессентом и другими чиновниками.

В это время он пришел к выводу, что Зеленский "не находится в позиции для ведения переговоров". После этого Трамп поручил госсекретарю Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Волтцу передать украинскому президенту сообщение: "Время Зеленскому покинуть Белый дом".

Украинская делегация ожидала продолжения переговоров, в ходе которых должно было состояться подписание соглашения о природных ресурсах. Однако, как рассказал источник CNN, украинцам дали понять, что их визит подошел к концу. По словам этого источника, решение о прекращении встречи принял лично Трамп. Издание отмечает, что украинским представителям даже не разрешили остаться на обед.

Приготовленные блюда остались на сервировочных столах в коридоре, тогда как украинской стороне дали четкое указание покинуть здание. Источник в Белом доме сообщил, что украинская делегация пыталась продолжить переговоры, но им было отказано.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп изгнал Зеленского . По данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп отдал приказ Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.