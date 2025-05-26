Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Дональд Трамп до сих пор надеется извлечь экономическую выгоду от будущего сотрудничества с Россией. По его словам, президент США оказывает давление на свое окружение и американское общество, что приводит к удалению страны от демократических ценностей.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Огрызко привел пример госсекретаря США Марко Рубио, который, хоть и осознает реальное положение дел, боится противостоять Трампу и не критикует его действия в отношении Украины. После общения с Путиным Трамп заявил, что Россия стремится расширить масштабную торговлю с США после завершения войны, и именно поэтому он все еще надеется на выгодные экономические соглашения с агрессором.

Эксминистр подчеркивает, что Трамп хочет, чтобы о нем говорили только в положительном ключе, и недавно требовал, чтобы журналисты покинули Овальный кабинет и не задавали неудобных вопросов. Такие действия противоречат базовым демократическим нормам, но, по словам Огрызко, это часть нынешней реальности в США. В результате формируется атмосфера страха, которая распространяется не только на окружение Трампа, но и на все общество, где многие американцы боятся открыто говорить об острых проблемах из-за страха репрессий.

Огрызко подчеркнул, что ситуация напоминает темные страницы советских времен, и предупредил о скором сворачивании демократии в США.

Портал "Комментарии" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на том, чтобы президент Дональд Трамп ввел новые санкции против России из-за провала переговоров по прекращению огня в Украине. Однако американский лидер пока уклоняется от этого, сообщает New Lines Magazine со ссылкой на источники.