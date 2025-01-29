Трамп максимально поднял ставки на переговорах: что грозит Путину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В США могут задумываться о физическом устранении кремлевского диктатора Владимира Путина как способ влияния на переговорный процесс по завершению войны в Украине, заявил в эфире "Эспрессо" политолог Вадим Денисенко.
Трамп и Путин
По его словам, стоит обратить внимание, почему именно сейчас и почему именно Такер Карлсон сделал заявление о намерениях администрации Джо Байдена ликвидировать Путина. Привлекут внимание российских спецслужб. При этом Денисенко напомнил, что в последнее время велось много дискуссий о двух. возможные подходы к переговорам: военная логика Путина и бизнес-мышление Дональда Трампа.
По его мнению, заявление Карлсона может свидетельствовать, что Трамп создает фундамент для переговоров с Путиным, ведь для российского лидера главный страх – это угроза собственной жизни и краху его режима.
Именно поэтому, по его словам, это своеобразная тяжелая подготовка будущих переговоров между США и Россией Собственно говоря, Трамп максимально поднял ставки до уровня жизни или смерти Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начинает осознавать, что Украина готова к переговорам, но не Россия.
Новости