Трамп максимально жестко пригрозил Путину: что теперь ждет диктатора

Новоизбранный президент Дональд Трамп достаточно неоднозначно высказался в сторону России.

Дональд Трамп

"Вот почему Россия атаковала Украину — на нас посмотрели и сказали: "Да они некомпетентны и не мыслят, что творят". Но теперь мы знаем, что мы делаем, и всему этому придет конец. У нас замечательные военные, мы победили ИГИЛ и у нас не было войн", — сказал Трамп.

В этом контексте политтехнолог Алексей Голобуцкий поинтересовался, следует ли эти слова трактовать как открытую угрозу кремлевскому диктатору Владимиру Путину и намерение военной силой принудить Россию к миру, а также неготовность Трампа ни к каким уступкам Путину, которые сработают на усиление России.

"В любом случае, звучит достаточно жестко и мало дипломатично. И Трампу же в любом случае придется искать, за чей счет формировать и поддерживать имидж "победителя" и "тот, кто вновь поднял авторитет Америки". Почему бы не на средства Путина и России, уже изрядно подавленных санкциями и осуждаемых миром? Хороший розыгрыш получится: "все только осудили — а я взял и наказал и навел в порядок", — говорит Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае. Впрочем, по его словам, ключевым вопросом на предстоящих переговорах с США должны стать гарантии безопасности вне НАТО. Это, прежде всего, поставки оружия и прямые соглашения с отдельными странами НАТО, включая США. Главное требование этих соглашений — чтобы они были четко оцифрованы во времени и деньгах.



