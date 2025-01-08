Трамп максимально жестко пригрозил Путину: что теперь ждет диктатора

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент Дональд Трамп достаточно неоднозначно высказался в сторону России.
Дональд Трамп
В этом контексте политтехнолог Алексей Голобуцкий поинтересовался, следует ли эти слова трактовать как открытую угрозу кремлевскому диктатору Владимиру Путину и намерение военной силой принудить Россию к миру, а также неготовность Трампа ни к каким уступкам Путину, которые сработают на усиление России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае. Впрочем, по его словам, ключевым вопросом на предстоящих переговорах с США должны стать гарантии безопасности вне НАТО. Это, прежде всего, поставки оружия и прямые соглашения с отдельными странами НАТО, включая США. Главное требование этих соглашений — чтобы они были четко оцифрованы во времени и деньгах.
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