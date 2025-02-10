Трамп мастерски ведет переговоры: Путин не знает, что ему делать

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Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент США Дональд Трамп ведет мастерские переговоры с Россией для окончания войны. По его словам, у американского лидера "бизнес-логика переговоров".
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Павел Климкин в комментариях "Эспрессо" ответил по поводу переговорной тактики Дональда Трампа. Экс-министр показывает, что президент США себя так, что не ограничивает конкретными рамками.
Бывший министр объясняет, что реальные консультации ведутся непублично. Когда появится какая-то конкретика, Трамп не будет зажат своими заявлениями. По его словам, американцы четко согласовывают свои заявления, поэтому, когда появляется какая-то новая информация, это "совершенно сознательное" решение, как ее нужно "вбросить".
Климкин заключает, что сообщения Трампа нервируют людей, ведь он работает по собственной логике во время переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на слова Трюдо, которые он сказал о президенте США в случайно включенном микрофоне.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах.
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