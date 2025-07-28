Трамп меняет приоритеты: какое решение готовится принять по обороне Европы

Соединенные Штаты готовятся сократить численность своих войск в Европе на 30%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на свои источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что США проводят Глобальный обзор силовой структуры (Global Force Posture Review) – масштабную переоценку военного присутствия США по всему миру под руководством Пентагона.

Его цель – перегруппировать американские силы в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, особенно растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и давлением в сторону сокращения зарубежных расходов США. Ожидается, что окончательный доклад будет опубликован к сентябрю.

В материале говорится, что одним из вероятных результатов Глобального обзора сил станет вывод примерно 20 000 американских военнослужащих, отправленных в Европу в 2022 году при тогдашнем президенте Джо Байдене после полномасштабного вторжения России на Украину.

При этом аналитики отмечают, что это всё равно оставит значительное американское присутствие. Нынешняя численность американских войск на континенте колеблется от 90 000 до 100 000 человек.

Однако по другим данным, сокращение может быть значительно сильнее.

"Один чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, откровенно заявил изданию Politico, что возможно сокращение численности войск в Европе до 30%, что будет означать более масштабную перегруппировку".

При этом, как пишет Politico, у Германии среди всех европейских стран больше всего оснований серьёзно отнестись к этому предупреждению.

В Германии находится гораздо больше американских военнослужащих, чем в любой другой стране Европы: около 35 000 американских военнослужащих размещены примерно в 35 муниципалитетах. К ним относятся авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США; Графенвёр, который, по данным военных, является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Соединённых Штатов, а также ключевая штаб-квартира для военнослужащих.

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