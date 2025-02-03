Трамп мог благословить разработку и распространение COVID-19: о чем идет речь

Илон Маск договорился до того, что заявил о том, что разработку коронавируса финансировала USAID. В этом контексте, говорит политолог Сергей Таран, вспоминается пропагандист Гитлера Геббельс, который подчеркивал, что для того, чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасной.

Дональд Трамп

"Но МЕГАирония в том, что ковид -19 начался в 2019 году, то есть во времена Трампа. И, согласно больному воображению Маска, именно Трамп во время своего первого пришествия (2017-2021) должен благословить разработку и распространение COVID-19", — отметил политолог.

Конечно, добавляет он, сложить в кучу логику ни Маску, ни большинства мировых СМИ не стало вдохновения. Слишком сложно в современном мире напрягать желейный мозг, добавил политолог.

Вообще, убежден Таран, качество политических дискуссий в США и в мире в целом деградировало в разы. Возвращение к нормальности когда-нибудь будет очень болезненным.

"И по большому счету это и пост не о Маске, и не о Ковиде. А о глубокой деградации, в которую зашло человечество после десятилетий спокойного благополучия. Все же правда в том, что для того, чтобы заработало критическое мышление мира и покоя мало – нужны большие потрясения. Поэтому Маск нам в помощь!" – подытожил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Илон Маск обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в том, что оно якобы "финансировало исследование биологического оружия и создание COVID-19". Маск также репост твит аккаунта с ником KanekoaTheGrate, в котором утверждается, что USAID якобы "связано с государственными переворотами на Гаити, Украине, Египте и других странах", а также якобы "сотрудничало с ЦРУ", обеспечивая американским разведчикам "прямой канал" для встраивания человеческих ресурсов в биологические исследовательские учреждения по всему миру в обмен на финансирование и передачу технологий.



