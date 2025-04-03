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Трамп мог устроить потрясения, чтобы прямо сейчас заработать миллиарды

Трамп и его окружение могут играть на курсе акций и криптовалют, владея всеми инсайдами

сегодня, 18:39
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Ткачик Олеся

Курс акций на бирже и криптовалюты после введения новых таможенных тарифов резко упали. Как предполагает социолог Игорь Эйдман, через какое-то время президент Дональд Трамп неизбежно смягчит драконовские таможенные меры и акции опять взлетят.

Трамп мог устроить потрясения, чтобы прямо сейчас заработать миллиарды

Трамп и Маск

Как говорит эксперт, так уже было, когда он вводил, отменял, а потом опять вводил новые тарифы на экспорт из Мексики и Канады. Только Трамп, его родственники и друзья (Маск и Ко) знают, когда он опять уронит биржу, а когда даст ей расти.

"Старый мошенник и всё его окружение всегда и на всем пытались делать деньги. Нет сомнения, что они и сейчас зарабатывают на инсайде от Трампа, играя на курсе акций и криптовалют. На этом можно делать миллиарды. Может быть это, вообще, главная цель потрясений, которые устраивает американской экономике Трамп?" — отмечает Эйдман.

Известно, что новые пошлины Трампа "пошатнули доверие инвесторов из-за растущей напряженности в мировой торговле, спровоцировав распродажу рискованных активов".

Например, криптобиржа Coinbase Global упала примерно на 4%, в то время, как основной держатель биткоинов Strategy упала на 3%. Среди майнеров MARA Holdings, Riot Platforms и Bitfarms упали примерно на 4%, 5% и 6% соответственно. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упала на 2,3%, а эфир упал на 3,3%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп ввел пошлины для целого ряда стран. Среди них есть и Украина. Пошлины для нашего государства составляют 10% При этом Трамп не ввел пошлины против России. Говорят, что он просто не хочет ссориться с фермерами, которые покупают у России удобрения. Также Трамп якобы может теперь начать игру с РФ, шантажируя ее введением санкций и пошлин, если она не прекратит войну против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Zn8295TXLKH4Z41WaYnEpNR21iroepPpQnF7XGCjEg1j6fJsG7zV8LjiFE5ngG3gl&id=100001589654713
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