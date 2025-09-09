Трамп может беспощадно ударить по РФ и Китаю: раскрыт шокирующий сценарий

Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что стратегическая блокировка российского флота в сочетании со вторичными санкциями способна заставить Кремль сесть за стол переговоров. Кроме того, подобные действия могли бы серьезно подорвать его партнерство с Китаем.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Богданов подчеркнул, что значительная часть экспорта российской нефти осуществляется через морские порты Балтийского и Черного морей – более 75% объемов. Если США заблокируют этот маршрут, то это станет мощным ударом по экономике РФ.

По словам эксперта, у России нет достаточных логистических возможностей для перенаправления экспорта на Дальний Восток, поэтому перекрытие западных морских маршрутов фактически парализует ее нефтяную торговлю.

Потеря доходов от продажи нефти существенно ослабит позиции Кремля и заставит его идти на уступки в переговорах, даже в условиях, ранее считавшихся неприемлемыми.

Помимо морской блокады Богданов настаивает на необходимости введения вторичных санкций в отношении стран, которые помогают Москве обходить санкционные ограничения. Однако он отмечает, что реализация такой политики требует взвешенного, системного подхода, а не упрощенных решений.

Эти меры требуют глубочайшей дипломатической работы, последовательного давления на интернациональных партнеров России и выдержки. По мнению Богданова, только комплексная политика санкций и блокад позволит США и союзникам навязать России более жесткие условия в ходе переговоров.

Еще одним важным инструментом давления является военная поддержка Украины. Если Вооруженные силы Украины смогут более эффективно уничтожать критическую логистику РФ, это ослабит влияние Москвы не только на поле боя, но и на геополитической арене.

По словам Богданова, чем более уязвима Россия в войне, тем меньше веса она имеет в отношениях с Пекином и тем легче Западу давить на нее политически.

Как уже писали "Комментарии", совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на 12-16 сентября. Нынешние маневры не представляют непосредственной угрозы Украине или другим государствам, ведь в них принимает участие ограниченное количество военных из стран ОДКБ. Однако, по мнению военного аналитика Олега Жданова, Кремль намеренно пытается преувеличить масштабы события — в частности, добавляя к сценарию отработки ядерных ударов, чтобы напугать НАТО и мировое сообщество.