Трамп может бросить Украину: стало известно, при каких условиях это произойдет

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп, в случае возвращения к власти, может выбрать путь отстранения от российско-украинской войны, назвав ее сугубо европейским конфликтом, об этом в эфире "Эспрессо" заявил журналист, политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, это может произойти, если российский президент Владимир Путин не согласится на условия Трампа по завершению боевых действий.
Зеленский и Трамп
Портинков говорит, что если Путин не примет условия Трампа для прекращения войны, новая администрация США может продолжить поддерживать Украину. Впрочем, по его словам, хоть такой сценарий возможен, он не гарантирован. Как говорит журналист, есть вероятность, что Трамп будет поддерживать Украину в той же форме, как это происходило во времена Джо Байдена.
По его словам, Дональд Трамп также может заявить, что не только РФ, но и Украина недоговороспособны. Портников считает, что именно в этом плане Трамп готов к действиям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия уже давно могла бы делить Европу, впрочем Путин и его советники допустили наибольшую ошибку, которая им не дает этого сделать.
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