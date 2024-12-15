Трамп может бросить Украину: стало известно, при каких условиях это произойдет

Дональд Трамп, в случае возвращения к власти, может выбрать путь отстранения от российско-украинской войны, назвав ее сугубо европейским конфликтом, об этом в эфире "Эспрессо" заявил журналист, политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, это может произойти, если российский президент Владимир Путин не согласится на условия Трампа по завершению боевых действий.

Зеленский и Трамп

Портинков говорит, что если Путин не примет условия Трампа для прекращения войны, новая администрация США может продолжить поддерживать Украину. Впрочем, по его словам, хоть такой сценарий возможен, он не гарантирован. Как говорит журналист, есть вероятность, что Трамп будет поддерживать Украину в той же форме, как это происходило во времена Джо Байдена.

По его словам, Дональд Трамп также может заявить, что не только РФ, но и Украина недоговороспособны. Портников считает, что именно в этом плане Трамп готов к действиям.

"Трамп же говорит, что единственная возможность обеспечить мир и договориться состоит в том, чтобы не бросать Украину. Впрочем, если обеспечить мир и договориться не удается? Вытекает ли из этой фразы, что в таком случае не бросать Украину? Вот он может заявить, что невозможно достичь мира и договориться о завершении войны, тогда зачем США поддерживать Украину, если их цель недостижима. Тогда возникает более реалистичный вопрос. Трамп может прямо заявить, что это европейский конфликт и отстраниться от этой войны. Я вполне допускаю, что такой сценарий развития событий вполне вероятен", – заявил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия уже давно могла бы делить Европу, впрочем Путин и его советники допустили наибольшую ошибку, которая им не дает этого сделать.



