logo

BTC/USD

102325.78

ETH/USD

3868.78

LTC/USD

117.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп может бросить Украину: стало известно, при каких условиях это произойдет
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп может бросить Украину: стало известно, при каких условиях это произойдет

Трамп поставит ультиматум Путину о войне в Украине, впрочем, неизвестно, выполнит ли кремлевский диктатор его

сегодня, 11:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дональд Трамп, в случае возвращения к власти, может выбрать путь отстранения от российско-украинской войны, назвав ее сугубо европейским конфликтом, об этом в эфире "Эспрессо" заявил журналист, политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, это может произойти, если российский президент Владимир Путин не согласится на условия Трампа по завершению боевых действий.

Трамп может бросить Украину: стало известно, при каких условиях это произойдет

Зеленский и Трамп

Портинков говорит, что если Путин не примет условия Трампа для прекращения войны, новая администрация США может продолжить поддерживать Украину. Впрочем, по его словам, хоть такой сценарий возможен, он не гарантирован. Как говорит журналист, есть вероятность, что Трамп будет поддерживать Украину в той же форме, как это происходило во времена Джо Байдена.

По его словам, Дональд Трамп также может заявить, что не только РФ, но и Украина недоговороспособны. Портников считает, что именно в этом плане Трамп готов к действиям.

"Трамп же говорит, что единственная возможность обеспечить мир и договориться состоит в том, чтобы не бросать Украину. Впрочем, если обеспечить мир и договориться не удается? Вытекает ли из этой фразы, что в таком случае не бросать Украину? Вот он может заявить, что невозможно достичь мира и договориться о завершении войны, тогда зачем США поддерживать Украину, если их цель недостижима. Тогда возникает более реалистичный вопрос. Трамп может прямо заявить, что это европейский конфликт и отстраниться от этой войны. Я вполне допускаю, что такой сценарий развития событий вполне вероятен", – заявил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия уже давно могла бы делить Европу, впрочем Путин и его советники допустили наибольшую ошибку, которая им не дает этого сделать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-portnikov-rozpoviv-yak-mozhe-diyati-tramp-yakshcho-putin-ne-pide-na-yogo-umovi-pro-zavershennya-viyni
Теги:

Новости

Все новости