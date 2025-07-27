Трамп может быть доволен: что показал опрос США

Согласно опросу The Wall Street Journal, 63% американских избирателей негативно оценивают Демократическую партию. Это самый плохой показатель для демократов в более чем тридцатилетней истории этих опросов. Только 33% респондентов заявили, что имеют благоприятное мнение о демократах, а "очень положительно" оценили партию только 8%.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Опрос провели два известных американских социолога Джон Анзалоне, работающий с демократами, и Тони Фабрицио, связанный с республиканцами. Их данные свидетельствуют, что хотя республиканцев и президента США Дональда Трампа также воспринимают неоднозначно, степень недоверия к демократам значительно выше.

По данным исследования, негативное отношение к Дональду Трампу в среднем на 7 процентных пунктов превышает положительное. У Республиканской партии этот разрыв составляет -11 пунктов. Как отмечают исследователи, граждане США больше доверяют республиканцам в вопросах экономики, тарифов, инфляции и внешней политики, даже несмотря на сомнения в их лидере.

"Бренд демократов настолько плох, что у них нет доверия, чтобы критиковать Трампа или Республиканскую партию. Пока они не восстановят связь с реальными избирателями и рабочими относительно того, за кого они выступают и какое их экономическое послание, у них будут проблемы", — сказал Анзалоне.

Несмотря на рекордный антирейтинг, 46% опрошенных все же поддержали бы демократа в случае выборов в Конгресс, однако 43% проголосовали бы за республиканца. Это преимущество в 3 пункта значительно меньше аналогичных показателей в 2017 году, когда демократы опережали республиканцев на 8 пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в июне рейтинг Трампа рухнул до рекордного показателя.

Также "Комментарии" писали, что в администрации Трампа намекнули, кто может его заменить в должности президента США.