Трамп может использовать "красный мираж", чтобы объявить себя победителем на выборах в США

Американские выборы могут сопровождаться так называемыми "красным миражом" и "голубым сдвигом" — явлениями, которые могут кардинально изменить исходные результаты подсчета голосов. Они стали особенно заметными на выборах 2020 года и ожидается, что они будут влиять на избирательный процесс в 2024 году.

Дональд Трамп и Камала Харрис

"Красный мираж" — это явление, когда первые результаты подсчета голосов во время избирательной ночи демонстрируют значительное преимущество республиканцев, традиционно ассоциированных с красным цветом. На начальном этапе подсчета голосов республиканские кандидаты могут смотреться фаворитами избирательной гонки. Это происходит потому, что часть бюллетеней, поданных лично на избирательных участках, обрабатывают и обнародуют первыми.

Поскольку республиканские избиратели склонны отдавать свои голоса лично в день выборов, это приводит к кратковременному превосходству кандидатов от Республиканской партии. Однако эти данные обманчивы, ведь не учитывают более полный подсчет всех голосов.

"Голубой сдвиг" начинается позже, когда начинают подсчитывать голоса, поданные по почте или заранее проголосовавших до официального дня выборов. Демократические избиратели, которые чаще выбирают заблаговременное голосование, создают постепенное смещение в пользу Демократической партии, цветом которой является голубой. Этот процесс может растянуться на несколько дней, особенно в больших штатах, рассматривающих и обрабатывающих почтовые бюллетени длительное время.

После этого первоначальное лидерство республиканских кандидатов уступает демократам, когда подсчитывают большее количество бюллетеней. Такое изменение баланса известно как "голубой сдвиг" и может существенно повлиять на конечные результаты выборов.

Неопределенность из-за "красного миража" и "голубого сдвига" создает значительное напряжение в американском обществе, ведь результаты могут существенно изменяться в течение нескольких дней после выборов. Отсутствие моментальных итогов вызывает подозрения относительно честности выборов, что активно используют политические лидеры. К примеру, в 2020 году Дональд Трамп объявил себя победителем в первую ночь выборов, основываясь на начальных результатах, которые позже изменились в пользу Джо Байдена.

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон считает, что на нынешних выборах Дональд Трамп также досрочно объявит себя победителем после оглашения предварительных результатов голосования, но еще до закрытия некоторых избирательных участков. Кроме того, Болтон заявил, что Трамп не примет окончательных результатов выборов, если победу одержит Камала Харрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский историк Алан Лихтман создал систему прогнозирования результатов президентских выборов в США и предсказал победу в 9 из 10 случаев. Он также сделал прогноз на выборы между Харрис и Трампом.

Также "Комментарии" писали о том, почему выборы в США всегда проходят ва вторник.