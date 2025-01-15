Трамп может изменить подход «ничего об Украине без Украины» и поделить мир с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится руководить миром, так как это делают главы Китая, КНДР и России, заявил в эфире "Эспрессо" глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Дональд Трамп

В частности, по его убеждению, попытки Трампа и его команды наладить контакты с кремлевским диктатором Владимиром Путиным являются серьезной ошибкой. Ведь, убежден эксперт, такие действия фактически реабилитируют Путина, отменяя его международную изоляцию и подрывая решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, хотя США и Россия не ратифицировали Римский устав и не признают юрисдикцию МКС, подобные инициативы Трампа угрожают мировой безопасности. Да, говорит Романюк, Трамп верит, что сможет урегулировать все вопросы путем переговоров с Путиным. Однако подобные действия ставят под угрозу мировую архитектуру безопасности. По его словам, Трамп стремится создать многополярный мир, в котором США, Россия и другие страны-лидеры распределяют сферы влияния.

Романюк заявил, что Трамп стремится к абсолютной власти, подобной той, которую имеют авторитарные лидеры, такие как Путин или Ким Чен Ын.

"Он уже начинает распоряжаться целыми странами как своим собственным имуществом. Это настораживает. США уже проиграли, демократия проиграла перед Путиным, ожидая встреч Трампа с Путиным. Это очень опасно. Нельзя с ним встречаться", – заявил эксперт.

Более того, Романюк предостерег, что вероятная встреча Трампа с Путиным может привести к договоренностям, которые усилит позиции России, в частности, в контексте санкций.

"Путину нужна разблокировка и отмена санкций. У них есть общие интересы, и Путин уверен, что все будет по его сценарию. Он считает, что ему удастся при встрече с Трампом, с русским переводчиком, в одной комнате вершить "Мюнхен-38" или "повторение Ялты". Возможно, это удовлетворяет Трампа", — заметил Романюк.

При этом эксперт предполагает, что результатом встречи может стать договоренность о распределении сфер влияния, в которой Россия получит возможность контролировать постсоветское пространство, а США не будут вмешиваться. В обмен на это Россия может "закрыть глаза" на претензии Трампа к другим регионам.

Романюк подчеркнул, что концепция "ничего об Украине без Украины" рискует превратиться в "все об Украине без Украины". Он призвал украинское руководство быть готовым к вызовам, которые могут возникнуть не только от Путина, но и Трампа.

"Им безразлично судьбу Украины, но для нас это принципиально. Каждый пункт этих предательских договоренностей важен для нас", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия хочет переговоров с Трампом без Украины.



