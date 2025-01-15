Трамп может изменить подход «ничего об Украине без Украины» и поделить мир с Путиным

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится руководить миром, так как это делают главы Китая, КНДР и России, заявил в эфире "Эспрессо" глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Дональд Трамп
В частности, по его убеждению, попытки Трампа и его команды наладить контакты с кремлевским диктатором Владимиром Путиным являются серьезной ошибкой. Ведь, убежден эксперт, такие действия фактически реабилитируют Путина, отменяя его международную изоляцию и подрывая решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что, хотя США и Россия не ратифицировали Римский устав и не признают юрисдикцию МКС, подобные инициативы Трампа угрожают мировой безопасности. Да, говорит Романюк, Трамп верит, что сможет урегулировать все вопросы путем переговоров с Путиным. Однако подобные действия ставят под угрозу мировую архитектуру безопасности. По его словам, Трамп стремится создать многополярный мир, в котором США, Россия и другие страны-лидеры распределяют сферы влияния.
Романюк заявил, что Трамп стремится к абсолютной власти, подобной той, которую имеют авторитарные лидеры, такие как Путин или Ким Чен Ын.
Более того, Романюк предостерег, что вероятная встреча Трампа с Путиным может привести к договоренностям, которые усилит позиции России, в частности, в контексте санкций.
При этом эксперт предполагает, что результатом встречи может стать договоренность о распределении сфер влияния, в которой Россия получит возможность контролировать постсоветское пространство, а США не будут вмешиваться. В обмен на это Россия может "закрыть глаза" на претензии Трампа к другим регионам.
Романюк подчеркнул, что концепция "ничего об Украине без Украины" рискует превратиться в "все об Украине без Украины". Он призвал украинское руководство быть готовым к вызовам, которые могут возникнуть не только от Путина, но и Трампа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия хочет переговоров с Трампом без Украины.
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