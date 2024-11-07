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Трамп может начать переговоры с Путиным до инаугурации: покажут ли «мирный план» Украине

Трамп может начать тайные переговоры с Путиным по поводу прекращения войны в Украине уже в ближайшее время

сегодня, 11:29
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Ткачик Олеся

Существует вероятность, что еще до вступления в должность Дональд Трамп приступит к непубличным переговорам с Россией, следствием которых может стать предложение соглашения для Украины, заявил в комментарии "Лига.нет" аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

Трамп может начать переговоры с Путиным до инаугурации: покажут ли «мирный план» Украине

Дональд Трамп

Как отмечает Дикинсон, первым шагом Трампа по реализации своего "мирного плана" может стать подготовка к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Это предполагает закладку основы для диалога еще до официальной инаугурации.

По словам эксперта, результаты таких переговоров могут включать в себя проект соглашения, с которым будет ознакомлена Украина. В случае отказа Киева от предложенных условий существует риск прекращения поддержки США.

Другое возможное развитие событий, как отмечает Дикинсон, состоит в том, что Трамп может попытаться публично укрепить позиции Украины для создания благоприятных условий для переговоров, если это будет отвечать его интересам. Это позволит Киеву вести переговоры с позиции силы.

"Трамп попытается публично усилить позицию Украины для создания базы для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы", — подчеркнул аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин попытается тянуть время в вопросе прекращения войны против Украины. При этом Кремль уже официально заявил, что не намерен ни о чем договариваться до инаугурации Трампа, хотя это просто официальное заявление. Более важно, говорят эксперты, что Путин не собирается играть в прямолинейную игру и попытается увязывать Украину в big deal, расширив тематику Украины на карту всего мира. При этом аналитики считают, что следует ожидать массы выбросов о мирных планах, которые станут большими раздражителями для украинского общества, не видящего серых тонов и не отличающего драфт плана от реального плана.




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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/analityk-dikinson-tramp-shche-do-inavhuratsii-mozhe-rozpochaty-nepublichni-perehovory-z-moskvoiu
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