Трамп может не дождаться парада в честь своего Дня рождения: названа странная причина

В США могут отложить или отменить масштабный военный парад в Вашингтоне, запланированный на субботу, 14 июня, когда президент Дональд Трамп отмечает свое 79-летие. Причиной называют прогнозируемую грозу и штормовое предупреждение на этот день, сообщает The Times со ссылкой на представителя армии США Стива Уоррена.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Проливной дождь — не помеха, но молния может поставить под угрозу безопасность зрителей", — отметил Уоррен.

Несмотря на то, что официально мероприятие приурочено к 250-летию армии США, неформально его считают подарком для Трампа, давно мечтавшего о таком параде после участия в праздновании Дня взятия Бастилии во Франции 2017 года.

Парад должен стать кульминацией праздничных мероприятий в Вашингтоне и начаться в 18:30 по местному времени (1:30 по Киеву). Ожидалось более 6,6 тысяч военных, десятки танков и даже включение астронавта из космоса в реальном времени.

Синоптики прогнозируют сильные грозы именно на вечер субботы, когда и запланирована главная часть действа. Задержка или отмена может значительно увеличить стоимость парада, который и так оценивается в $25–45 миллионов. Трамп назвал эти расходы "незначительными" по сравнению с ценностью произошедшего.

Кроме непогоды, события может помешать напряженная ситуация в стране — в тот же день по США запланировано более 1800 акций протеста, организованных движением "Без королей", которые выступают против политики Трампа по миграции и его действиям во время протестов в Лос-Анджелесе. Трамп предупредил, что протестующие "встретят очень решительный ответ".

Портал "Комментарии" писал, что обсуждение новых санкций против России станет одной из ключевых тем саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен поднять санкционный вопрос во время потенциального разговора с Дональдом Трампом, в частности обсудить предложение американского сенатора Линдси Грэма.