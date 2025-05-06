Трамп может окончательно уничтожить Путина: когда президент США на это уйдет

Сейчас идеальный момент для того, чтобы оказать серьезное экономическое давление на Кремль и заставить Владимира Путина не только сесть за стол переговоров, но и нанести сокрушительный удар по российской экономике. Впрочем, у президента США Дональда Трампа, похоже, нет таких намерений. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью Oboz.ua.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По его мнению, несмотря на некоторые критические заявления Трампа относительно главы Кремля, ключевая цель американского президента остается неизменной — скорейшее завершение войны в Украине, даже если это потребует уступок со стороны Киева. Шамшур подчеркивает, что Трамп все еще демонстрирует идеологическую близость Путину, веря, что сможет договориться со всеми сторонами конфликта.

"Это объясняет, почему Трамп начал говорить критически о Путине только недавно — когда увидел, что ожидаемые договоренности не реализуются", — объяснил дипломат.

Несмотря на заявления о возможности применения санкций, конкретных действий по усилению давления на РФ со стороны Трампа пока не видно. И это при том, что российская экономика испытывает серьезные трудности — прежде всего из-за падения цен на нефть.

"Нынешняя ситуация открывает уникальное окно возможностей — не только принудить Путина к переговорам, но и нанести по-настоящему разрушительный удар по экономике войны в России. Однако таких целей у Трампа пока нет", — подчеркнул Шамшур.

Экс-посол также считает, что Трамп может действовать так только в целях переговорного давления, не имея реального намерения вводить новые санкции. Он предполагает, что позиция Вашингтона может измениться только при открытых проявлениях пренебрежения со стороны Кремля или существенных изменений на фронте в пользу Украины.

Как уже писали "Комментарии", политолог Владимир Фесенко считает, что у Дональда Трампа есть четкое видение определенных вопросов, и в таких случаях он действует быстро и уверенно. Однако в ситуации с войной между Россией и Украиной его позиция эволюционировала — первоначальное понимание конфликта было поверхностным и слишком оптимистичным.