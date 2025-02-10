Трамп может организовать для Путина разъяснительную работу: что на это укажет

Среди экспертов и западных медиа начал активно распространяться тезис о том, что якобы кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас как никогда близок к достижению своих целей, а запас прочности у его армии и у российской экономики якобы невиданный, поэтому американскому президенту Дональду Трампу придётся отступить.

Дональд Трамп

С этим мнением категорически не согласен политолог Алексей Копытько. По его словам, у Трампа много рычагов влияния на Путина, например, он может обеспечить ритмичные поставки ракет, которые отбросят российскую логистику на 250-300 км от фронта и вынесут в этом радиусе аэродромы. Помимо этого, добавил эксперт, Трамп может передать Украине пару батарей "Патриотов", которые будут охотится на российскую авиацию.

Правда, говорит Копытько, вопрос в том, захочет ли Трамп использовать рычаги, которые, вне всякого сомнения, у него есть.

При этом эксперт подчеркивает, что все последние события указывают на то, что у России не складывается с образом победителя. Например, балтийские страны успешно отсоединились от российской энергосистемы, а это минус рычаг давления. Тут же внезапно оказалось, что Калининград висит на одном кабеле. Который уже чем-то поцарапали. И на одной нитке газопровода, где в любой момент могут начаться "ремонтные работы", добавил Копытько.

По его словам, правда в том, что Путин не только стал главным убийцей русских – он запрограммировал отставание РФ по всем направлениям. То есть помимо прогрессирующих неудач в Украине, у Путина под вопросом советские завоевания в Сирии, 300-летние завоевания на Балтике и результаты имперской политики на Кавказе.

"Если Кремль будет видеть, что Украина не собирается обваливаться и приза может не получиться, а вот проблемы точно накроют, будут рациональные мотивы подморозить войну и пробовать другие способы. Будут мотивы отступить на полшага, чтобы попытаться сыграть на следующем круге", — говорит Копытько.

При этом он прогнозирует, что блеф будет без конца и со всех сторон. Эксперт советует обращать внимание на материальную основу. Например, если участятся сообщения о непонятных атаках на военную авиаинфраструктуру в РФ.

"Без видимых объяснений, а чего вдруг? Это может быть признаком разъяснительной работы", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп поговорил с Путиным по телефону.



