Трамп может организовать закрытые переговоры с Путиным: последствия для Украины

5 ноября в США пройдут президентские выборы, где одним из кандидатов выступает Дональд Трамп. Его позиция по отношению к Украине вызывает противоречивые оценки, из-за чего возникает обеспокоенность тем, как может измениться политика США по отношению к Украине, если республиканец вернется к власти.

Дональд Трамп

Бывший представитель Госдепартамента Дэвид Тафури в интервью 24 Каналу отметил, что Трамп, вероятно, недооценивает сложность и продолжительность войны в Украине. По его словам, Трамп уверен, что способен завершить этот конфликт через день. Впрочем, эксперт добавил, что это маловероятно.

Если Трамп действительно попытается быстро завершить войну, это, по мнению Тафур, может привести к капитуляции перед Россией. Есть вероятность, что он постарается разрешить ситуацию, организовав закрытую встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но ее детали могут остаться неизвестными широкой публике.

Несмотря на возможные мирные инициативы, Тафур сомневается, что Трамп сможет предложить план, приемлемый как для России, так и для Украины. Любой компромисс, который устроит Путина, может оказаться слишком неприемлемым для украинского общества и президента Владимира Зеленского.

Если Трамп победит, ему придется решать, поддерживать ли Украину оружием и другой помощью. Тафури отметил, что некоторые советники могут убедить его продолжать поддержку Киева, однако слова самого Трампа и его скептицизм о помощи Украине вызывают беспокойство.

Также, по словам Тафури, благосклонные высказывания Трампа по отношению к Путину шокируют, а его напарник по выборам – сенатор Джей Ди Венс, известный своей антиукраинской позицией, усиливающей обеспокоенность возможными действиями Трампа в случае победы на выборах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие решения может принять Трамп в случае победы на выборах.



