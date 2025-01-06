Трамп может отстраниться от вопроса завершения войны в Украине, - дипломат

Избранный президент США Дональд Трамп может уйти от решения вопроса российской агрессии против Украины, если увидит, что ему не удается быстро завершить конфликт. Такое мнение высказал дипломат и историк Роман Бессмертный.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Среди прочего, эксперт подчеркнул, что на это может указывать поведение Трампа в других международных ситуациях, когда он не смог решить проблемы в короткие сроки.

"Я больше всего волнуюсь, что Трамп, как это было с Северной Кореей и Китаем, может отказаться от активного участия, если ситуация не разрешится мгновенно", — отметил дипломат.

Он также добавил, что Трамп уже начал демонстрировать схожую тактику, делегируя важные дипломатические шаги другим лидерам.

"Трамп уже говорит: пусть Реджеп Тайип Эрдоган встречается с Ким Чен Ином, а китайское руководство обсуждает вопросы с президентом Филиппин", – объяснил Бессмертный.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в желание российского президента Владимира Путина закончить войну в Украине, несмотря на возможные международные инициативы. Зеленский подчеркнул, что Украина не против достижения мира через диалог, но только при условии, что Украина будет в сильной позиции, а переговоры будут проходить на условиях, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны. Поэтому дипломатическая стратегия Украины должна быть ориентирована на укрепление своих позиций, а не на уступки, которые могут привести к новым угрозам национальной безопасности.

Как писал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.