Трамп может отстраниться от вопроса завершения войны в Украине, - дипломат

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Клименко Елена
Избранный президент США Дональд Трамп может уйти от решения вопроса российской агрессии против Украины, если увидит, что ему не удается быстро завершить конфликт. Такое мнение высказал дипломат и историк Роман Бессмертный.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Среди прочего, эксперт подчеркнул, что на это может указывать поведение Трампа в других международных ситуациях, когда он не смог решить проблемы в короткие сроки.
"Я больше всего волнуюсь, что Трамп, как это было с Северной Кореей и Китаем, может отказаться от активного участия, если ситуация не разрешится мгновенно", — отметил дипломат.
Он также добавил, что Трамп уже начал демонстрировать схожую тактику, делегируя важные дипломатические шаги другим лидерам.
"Трамп уже говорит: пусть Реджеп Тайип Эрдоган встречается с Ким Чен Ином, а китайское руководство обсуждает вопросы с президентом Филиппин", – объяснил Бессмертный.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в желание российского президента Владимира Путина закончить войну в Украине, несмотря на возможные международные инициативы. Зеленский подчеркнул, что Украина не против достижения мира через диалог, но только при условии, что Украина будет в сильной позиции, а переговоры будут проходить на условиях, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны. Поэтому дипломатическая стратегия Украины должна быть ориентирована на укрепление своих позиций, а не на уступки, которые могут привести к новым угрозам национальной безопасности.
Как писал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.
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