Как сообщает издание Daily Express, победа Дональда Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности, из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие.

Дональд Трамп

"Соглашение может быть заключено очень тайно, и вдруг Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападаете на нас, мы разбомбим Москву", — отметил британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд.

При этом эксперт считает, что таким образом может быть восстановлен баланс силы в регионе.

"Это может быть козырь Трампа. С одной стороны это может быть опрометчиво дать Украине ядерное оружие, с другой — восстановить баланс мира и силы в регионе", — отметил Драммонд.

Он также отметил, что США могут передать такое оружие Украине, но одновременно заявить, что страну не примут в НАТО.

"США могут сказать, что дадут Украине ядерное оружие, но сказать, что вы не можете присоединиться к НАТО", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вчера ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ. Известно, что ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огненное поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

Также "Комментарии" рассказывали , что 20 ноября Украина впервые нанесла удары по территории России с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow. Известно, что под атаку попала Курская область.





