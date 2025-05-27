Трамп может посадить Путина за стол переговоров: какие "козыри" есть в США

Российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать призывы президента США Дональда Трампа к миру.

Трамп вынудит Путина к переговорам. Фото из открытых источников

Глава Вашингтона может вынудить Кремль пойти на реальные переговоры о завершении войны, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очевидно, что субъект Путин сделал ставку на циничные удары по личной репутации президента Трампа, рассчитывая на его готовность к "диалогу с россиянином". Жестокие ракетно-дронные удары по Украине в последние дни нагло демонстративны: "Смотрите, что я могу!" Украине суверенность перечеркивает все американские инициативы по урегулированию войны. Россия разжигает войну, проверяя Белый дом на готовность отвечать за слова", — заявил Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента считает, что у Дональда Трампа все еще есть выбор.

"Первый вариант — подкрепить действиями свои слова о "безумии" Путина. Ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с РФ, одобрить новые поставки вооружения, усилить украинскую ПВО. Второй — развести руками, признать чрезмерную сложность проблемы и выйти из процесса переговоров о завершении войны. Кремль уверен, что произойдет именно так", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал глава МИД.