Трамп может пригласить Путина на инаугурацию: на что готов диктатор ради этой поездки

Теоретически, Дональд Трамп может пригласить кремлевского диктатора Владимира Путина на свою инаугурацию в январе, считает глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Дональд Трамп

При этом эксперт напомнил, что США не ратифицировали Римский устав, арестовывать Путина на территории США никто не будет.

"Думаю, Путин может пойти на что угодно, чтобы эта поездка состоялась. Ведь тогда он (в глазах соплеменников и своих собственных) полностью выходит из-под международной изоляции. И пока будет существовать такая вероятность, Путин будет надувать щеки и поднимать ставки, но не переступит "красную ядерную линию", – отметил Шлинчак.

А вот что будет после инаугурации, по его словам, одному Богу известно.

"Ибо я даю только 10%, что Трамп способен будет разрулить российское противостояние с нами в первый месяц своей каденции", – отметил эксперт.

Кроме того, Шлинчак обратил внимание, что Германия и некоторые другие страны ЕС уже продлевают украинским вынужденным беженцам разрешение на пребывание до марта 2026 года.

По его словам, это можно воспринимать как побочный маркер веры в скорое завершение войны со стороны европейских институтов. То есть, говорит эксперт, Украину снова "выделяют" дополнительно не меньше года, тем самым давая понять, что не нужно жить в иллюзиях "Трамп в январе придет – порядок наведет". Процесс может быть непростым и долгим, месяцы, а не дни.

"Шанс закончить войну, как говорит президент Зеленский, действительно есть – но он до сих пор выглядит так: 50/50. И это зависит не только от нашей психологической выдержки, но и от стратегии США и других наших партнеров (например, Великобритании), которые нам способны помочь выстоять. Ну, и от того, насколько сильной в 2025 году еще будет чувствоваться Москва. Сейчас она задействует все, что только может. Поднимает ставки до максимума. Но такой заданный темп не может продолжаться вечно", — подытожил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США хотят получить доступ к украинским природным ресурсам в обмен на военную помощь.



