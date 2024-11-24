Трамп может пригласить Путина на инаугурацию: на что готов диктатор ради этой поездки

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Ткачик Олеся
Теоретически, Дональд Трамп может пригласить кремлевского диктатора Владимира Путина на свою инаугурацию в январе, считает глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
Дональд Трамп
При этом эксперт напомнил, что США не ратифицировали Римский устав, арестовывать Путина на территории США никто не будет.
А вот что будет после инаугурации, по его словам, одному Богу известно.
Кроме того, Шлинчак обратил внимание, что Германия и некоторые другие страны ЕС уже продлевают украинским вынужденным беженцам разрешение на пребывание до марта 2026 года.
По его словам, это можно воспринимать как побочный маркер веры в скорое завершение войны со стороны европейских институтов. То есть, говорит эксперт, Украину снова "выделяют" дополнительно не меньше года, тем самым давая понять, что не нужно жить в иллюзиях "Трамп в январе придет – порядок наведет". Процесс может быть непростым и долгим, месяцы, а не дни.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США хотят получить доступ к украинским природным ресурсам в обмен на военную помощь.
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