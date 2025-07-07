Трамп может продать оружие Украине: стало известно о неожиданных целях президента США

Президент США Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине — но не как акт помощи, а исключительно по соображениям бизнеса, если за вооружение будут платить европейские страны. Такое мнение высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам эксперта, вся жизненная философия Трампа сформирована вокруг коммерции: он привык покупать по дешевке, продавать дорого, зарабатывать на своем имени и бренде. Именно поэтому, отмечает Айзенберг, Трамп с большей вероятностью поддержит идею продажи американского оружия для Украины, если расходы лягут на Германию, Францию, Великобританию и другие страны Европы.

"Для него это — не акт геополитики, а выгодное соглашение. Он сможет сказать своим избирателям: я не трачу деньги американских налогоплательщиков, как это делал Байден. Я продаю — и за эти средства работает наш военно-промышленный комплекс, экономика растет, бюджетный дефицит сокращается", — объясняет профессор.

Айзенберг добавил, что Трамп, скорее всего, будет заинтересован именно в выгодной продаже, а не в безоплатной военной помощи, которую активно оказывала предыдущая администрация. Для него это также будет возможностью продемонстрировать "эффективность управления" перед своими поклонниками.

Профессор приводит пример: одна батарея Patriot стоит около $1 млрд. Трамп, по его словам, мог бы использовать даже одно такое соглашение как политический козырь — мол, благодаря ему ВПК США заработал миллиард, а продаст два — будет два.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером появились первые признаки напряжения, что может поставить под угрозу единство так называемой "коалиции желающих" — группы стран, активно поддерживающих Украину.