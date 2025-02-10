Трамп может проигнорировать Украину: почему это может произойти

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Лиля Воробьева
Выполнить свое обещание по прекращению войны в Украине для президента США Дональда Трампа может оказаться непростой задачей. Есть вероятность, что он будет уклоняться от активного участия в урегулировании конфликта, особенно если Киев займет жесткую позицию на переговорах.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Это мнение высказал старший научный сотрудник и руководитель государственной программы Фонда Карнеги Кристофер С. Чиввис в своей статье для The Guardian.
Трамп сделал ряд громких заявлений по прекращению боевых действий в Украине. Однако реальное достижение мира потребует комплексного подхода, включающего дипломатические инициативы, угрозы и дополнительные стимулы, отмечает аналитик.
По словам эксперта, существует вероятность, что Трамп изберет пассивный подход, если Киев продемонстрирует жесткую позицию в ходе переговоров или если он решит, что у Москвы преимущество в войне.
Трамп, как подчеркивает Чиввис, "не желает привязывать свою политическую стратегию к проигрывающей стороне".
Еще одним возможным риском, по словам Чиввиса, является то, что Трамп может вступить в переговорный процесс, но в конце концов потерять политический вес из-за действий Путина. Например, если российский лидер публично отвергнет предложенный мирный план или, наоборот, совершит масштабное наступление в период переговоров.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский предупредил, что "серьезные люди" из команды Трампа уезжают в Украину. На этой неделе в Украину прибудут высокопоставленные представители из команды президента США Дональда Трампа.Во время мероприятия Зеленскому задали вопрос о заявлении Дональда Трампа о якобы прогрессе в переговорах по прекращению войны. В частности, журналистов интересовало, может ли Зеленский подтвердить подобную информацию и известно ли ему о контактах Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что это сложный вопрос.
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