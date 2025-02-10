Трамп может проигнорировать Украину: почему это может произойти

Выполнить свое обещание по прекращению войны в Украине для президента США Дональда Трампа может оказаться непростой задачей. Есть вероятность, что он будет уклоняться от активного участия в урегулировании конфликта, особенно если Киев займет жесткую позицию на переговорах.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Это мнение высказал старший научный сотрудник и руководитель государственной программы Фонда Карнеги Кристофер С. Чиввис в своей статье для The Guardian.

Трамп сделал ряд громких заявлений по прекращению боевых действий в Украине. Однако реальное достижение мира потребует комплексного подхода, включающего дипломатические инициативы, угрозы и дополнительные стимулы, отмечает аналитик.

"Среди всех последних мер, таких как подписание указов, кадровые изменения, введение тарифов, угрозы и другие инициативы, Трамп продолжает утверждать, что он способен быстро завершить войну в Украине. 7 февраля он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. станет еще более жестокой, особенно в случае, если Трамп решит игнорировать Украину", – считает Чиввис.

По словам эксперта, существует вероятность, что Трамп изберет пассивный подход, если Киев продемонстрирует жесткую позицию в ходе переговоров или если он решит, что у Москвы преимущество в войне.

Трамп, как подчеркивает Чиввис, "не желает привязывать свою политическую стратегию к проигрывающей стороне".

"В таком случае он, возможно, выскажет осуждение России за ее действия, однако не примет никаких реальных мер для того, чтобы остановить дальнейшие военные действия, которые могут разрушить остатки украинской государственности", — отмечает эксперт.

Еще одним возможным риском, по словам Чиввиса, является то, что Трамп может вступить в переговорный процесс, но в конце концов потерять политический вес из-за действий Путина. Например, если российский лидер публично отвергнет предложенный мирный план или, наоборот, совершит масштабное наступление в период переговоров.

"В 2020 году Трамп без колебаний отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Так что вполне вероятно, что он может применить силу и против российских войск в Украине, если этот вопрос станет для него вопросом сохранения политического имиджа. Такой сценарий может привести к неконтролируемому обострению ситуации между двумя ядерными государствами", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский предупредил, что "серьезные люди" из команды Трампа уезжают в Украину. На этой неделе в Украину прибудут высокопоставленные представители из команды президента США Дональда Трампа.

Во время мероприятия Зеленскому задали вопрос о заявлении Дональда Трампа о якобы прогрессе в переговорах по прекращению войны. В частности, журналистов интересовало, может ли Зеленский подтвердить подобную информацию и известно ли ему о контактах Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что это сложный вопрос.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является сосредоточение на совместной работе команд Украины и США.