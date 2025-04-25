Трамп может расстроиться из-за своего места на похоронах Папы: что с ним не так

Президент США Дональд Трамп может испытать глубокое разочарование, узнав, что на церемонии прощания с Папой Римским Франциском ему назначено место лишь в третьем ряду среди чиновников, сообщает The Telegraph.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Хотя Ватикан еще не обнародовал официальную схему рассадки, издание проанализировало порядок посадки на похоронах Иоанна Павла II в 2005 году, чтобы сделать соответствующие предположения.

В публикации отмечается, что иностранные лидеры, скорее всего, будут сидеть отдельным блоком сбоку от гроба Франциска. Напротив них будут расположены представители духовенства – архиепископы, епископы, патриархи и кардиналы.

Как правило, первый ряд в зале зарезервирован для представителей католической церкви. Далее, по мнению издания, будут размещены лица, не являющиеся католиками, среди них принц Уэльский, король и королева Швеции, а также наследники престола Норвегии.

Мировые политические лидеры, президенты и другие чиновники, включая Дональда Трампа, вероятно, займут места в следующем ряду. К ним также могут присоединиться президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и президент Аргентины – страны, откуда родом понтифик – Хавьер Милей.

Ожидается, что мировые лидеры будут размещены в порядке, определенном алфавитом названий их стран на французском языке, что соответствует древней дипломатической традиции, используемой при формировании официальных протоколов.

Издание также напоминает, что ранее Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена за место в 14-м ряду во время похорон королевы Елизаветы II. Тогда Трамп заявлял, что такая отдаленная позиция свидетельствует о потере международного авторитета Соединенных Штатов, и убеждал, что если бы он занимал пост президента, его разместили бы ближе к переду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским в Риме. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположительно проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Оба лидера должны прибыть в итальянскую столицу на похороны Папы Римского Франциска, которые запланированы на 26 апреля.

В комментарии журналистам Трамп отметил, что "возможно" встретится с Зеленским во время своего пребывания в Риме.