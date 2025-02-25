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Трамп может разозлиться на Путина: стала известна причина

Путин будет пытаться затянуть процесс переговоров и в это время максимально давить на Украину и Европу

25 февраля 2025, 15:53
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Ткачик Олеся

25 февраля российская и американская делегации могут встретиться во второй раз в столице Саудовской Аравии. Переговоры предполагают встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Как отметил в эфире 24 канала политолог Валерий Дымов, встреча станет продолжением диалога, начатого 18 февраля.

Трамп может разозлиться на Путина: стала известна причина

Путин и Трамп

Эксперт предположил, что США планируют обсудить с Россией возможные шаги Кремля по прекращению войны в Украине, в конце концов об этом же говорил и Рубио.

"Я хотел бы также увидеть эти шаги, ведь пока мы видим уступки США, а не со стороны России. Трампу нужно было выдвигать условия, а не предлагать уступки", – подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что переход переговоров в публичную плоскость, к чему склоняется Дональд Трамп, заставит Кремль давать открытые ответы, которые могут не понравиться многим россиянам. В то же время, по мнению политолога, Россия постарается затягивать переговоры и давить на Европу и американских переговорщиков.

Дымов предположил, что для Трампа ситуация будет непростой. Если Кремль продолжит затягивать процесс, выдвигать требования и не предлагать ничего в ответ, ему придется публично реагировать.

"Если Россия будет затягивать, заставлять уступать и не давать ничего в обмен, тогда мы увидим другого Трампа", — подытожил Дымов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американского президента Дональда Трампа стоит убедить посетить Украину, чтобы он своими глазами увидел последствия войны, отметил политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это могло бы изменить риторику американского политика, неоднократно выражавшего противоречивые заявления по Украине.




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Источник: https://24tv.ua/noviy-raund-peregovoriv-ssha-rosiyi-pro-shho-govoritimut_n2761706
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