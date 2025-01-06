Трамп может разрушить Украину и превратить ее в часть РФ: что для этого сделает

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Ткачик Олеся
Война в Украине может завершиться только при истощении ресурсов одной или обеих сторон — Украины или страны-агрессорки России, отметил в комментарии Обозу политический аналитик Виталий Портинков. По его словам, для Украины критически важно, чтобы именно Россия потерпела ресурсный крах, ведь истощение украинского ресурса поставит под угрозу существование государственности и национальной идентичности.
Дональд Трамп
При этом эксперт подчеркнул, что пока нет предпосылок для значительных изменений в ходе войны. Впрочем, он призвал не надеяться на то, что избранный президент США Дональд Трамп сможет существенно повлиять на ситуацию.
По его словам, президент США — это институт, а не только личность. Ее полномочия остаются устойчивыми независимо от того, кто занимает Овальный кабинет — демократ или республиканец.
Кроме того, аналитик отметил, что у президента США все же есть возможности для влияния на ход войны. Однако эти инструменты не являются "волшебными палочками".
К примеру, говорит Портников, Трамп может решить прекратить военную и финансовую помощь Украине, аргументируя это желанием избежать конфликта с Россией. Такой шаг, по словам эксперта, повлек бы демонтаж украинской государственности, превратив территорию Украины в часть РФ.
Другой вариант – значительное усиление поддержки Украины. Это может включать в себя поставки оружия нового качества, большее количество самолетов F-16, привлечение американских пилотов, а также создание военных баз США в Украине с возможным размещением ядерного оружия. Такой подход мог бы заставить Россию задуматься над переговорами или заморозкой конфликта. Впрочем, эксперт отмечает, что вряд ли такие действия Трампа как-то существенно повлияют на Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ждет Украину каждый месяц.
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