Трамп может разрушить Украину и превратить ее в часть РФ: что для этого сделает

Война в Украине может завершиться только при истощении ресурсов одной или обеих сторон — Украины или страны-агрессорки России, отметил в комментарии Обозу политический аналитик Виталий Портинков. По его словам, для Украины критически важно, чтобы именно Россия потерпела ресурсный крах, ведь истощение украинского ресурса поставит под угрозу существование государственности и национальной идентичности.

Дональд Трамп

При этом эксперт подчеркнул, что пока нет предпосылок для значительных изменений в ходе войны. Впрочем, он призвал не надеяться на то, что избранный президент США Дональд Трамп сможет существенно повлиять на ситуацию.

По его словам, президент США — это институт, а не только личность. Ее полномочия остаются устойчивыми независимо от того, кто занимает Овальный кабинет — демократ или республиканец.

"То есть если санкции США против РФ действуют так, что уничтожают экономику России и заставляют Путина думать об окончании войны, они действуют и при Байдене, и при Трампе. Если эти санкции не действуют, они не действуют ни при Байдене, ни при Трампе. Если РФ может продолжать войну и продолжать переводить экономику на военные рельсы ради усиления возможностей ВПК, она это может делать и за Байдена, и за Трампа", – сказал Портников.

Кроме того, аналитик отметил, что у президента США все же есть возможности для влияния на ход войны. Однако эти инструменты не являются "волшебными палочками".

К примеру, говорит Портников, Трамп может решить прекратить военную и финансовую помощь Украине, аргументируя это желанием избежать конфликта с Россией. Такой шаг, по словам эксперта, повлек бы демонтаж украинской государственности, превратив территорию Украины в часть РФ.

Другой вариант – значительное усиление поддержки Украины. Это может включать в себя поставки оружия нового качества, большее количество самолетов F-16, привлечение американских пилотов, а также создание военных баз США в Украине с возможным размещением ядерного оружия. Такой подход мог бы заставить Россию задуматься над переговорами или заморозкой конфликта. Впрочем, эксперт отмечает, что вряд ли такие действия Трампа как-то существенно повлияют на Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ждет Украину каждый месяц.



