Трамп может стать для Путина проблемой: что диктатор от него никогда не получит

Международная программа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа частично согласовывается с интересами Кремля, но его планы по завершению войны в Украине могут оказаться неприемлемыми для российского диктатора, говорится в статье The Washington Post. В частности, в материале отмечается, что Москва публично пытается пренебрежительно оценивать значение президентских выборов в США, скрывая, что потенциальное второе президентство Трампа может быть выгодно России.

Дональд Трамп

Журналисты отмечают, что выборы в США проходят в критический для Путина момент, когда оба президента – и России, и Украины – сталкиваются с растущим давлением, поскольку полномасштабная война длится уже почти три года. WP подчеркивает, что кандидатура Трампа может отвечать интересам Кремля, ведь он неоднократно высказывался критически по поводу американской помощи Украине.

Один из российских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что "результат выборов не изменит ситуацию для России", поскольку отношения между США и РФ зашли в тупик, затрагивающий даже Путина.

По мнению аналитиков, по сравнению с 2016 годом, когда победа Трампа стала неожиданностью для многих, у прокремлевских медиа уже нет иллюзий. Тем не менее, среди части российской элиты растут ожидания победы Трампа, которая, по их мнению, может дать шанс завершить войну на выгодных для Москвы условиях и повлиять на глобальную архитектуру безопасности.

В WP отмечают, что победа Трампа, однако, может принести определенные риски для России. Существует неопределенность относительно того, согласится ли Путин на любое соглашение, которое предложит Трамп, чтобы завершить войну, что может создать между ними конфликт.

В частности, бывшие советники Трампа Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг предложили план, предусматривающий временное прекращение огня на нынешней линии фронта с последующим давлением на Украину для мирных переговоров, чтобы продолжать получать западное оружие. Несмотря на критику этой идеи из-за возможности передачи части украинских территорий России, аналитики считают этот сценарий "неблагоприятным для Путина", поскольку "его цель – не территория, а полный контроль над Украиной".

По мнению экспертов, возможные переговоры между США и Россией по Украине вряд ли приведут к результату, ведь "Трамп никогда не предложит Путину то, к чему он стремится в Украине".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп уже готовится оспаривать результаты выборов в случае своего поражения.



